¿Qué ocurre en la UdeA? Rector de Petro se presentó a sí mismo en propiedad

El rector nombrado a dedo por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la Universidad de Antioquia ya aseguró haber asumido el cargo, a pesar del enredo jurídico que desde diciembre pasado persiste en esa institución.
Mientras el Consejo Superior Universitario todavía no sesiona y no está claro qué pasará con la renuncia del rector John Jairo Arboleda, que formalmente no ha sido aceptada, el profesor que fue nombrado a dedo por el Ministerio de Educación para remplazarlo, Héctor Iván García, habló este martes como si ya estuviera en propiedad.
A través de un video publicado en sus redes sociales, y pese a no entregar mayores detalles jurídicos, se refirió a su nombramiento, dispuesto en una resolución firmada por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.