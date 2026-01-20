¿Qué ocurre en la UdeA? Rector de Petro se presentó a sí mismo en propiedad

El rector nombrado a dedo por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la Universidad de Antioquia ya aseguró haber asumido el cargo, a pesar del enredo jurídico que desde diciembre pasado persiste en esa institución. Mientras el Consejo Superior Universitario todavía no sesiona y no está claro qué pasará con la renuncia del rector John Jairo Arboleda, que formalmente no ha sido aceptada, el profesor que fue nombrado a dedo por el Ministerio de Educación para remplazarlo, Héctor Iván García, habló este martes como si ya estuviera en propiedad. En contexto: Rector de la UdeA denuncia: “Me cobran que me negué a hacer cosas que no se deben” A través de un video publicado en sus redes sociales, y pese a no entregar mayores detalles jurídicos, se refirió a su nombramiento, dispuesto en una resolución firmada por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

“El Ministerio de Educación Nacional me ha designado rector de la Universidad de Antioquia en el marco del proceso de inspección y vigilancia que asumió en septiembre de 2025. Se trata de una medida excepcional y temporal con el propósito de liderar la administración de la universidad, al advertir que está en riesgo el derecho fundamental a la educación y la continuidad del proyecto misional”, dijo García. “Asumo este encargo como universitario comprometido con el futuro de nuestra alma mater, sin aspiraciones personales futuras, con la convicción de que la única posibilidad para afrontar este momento es convocar a todos los estamentos representados en la comunidad y a los gobiernos municipal, departamental, nacional y a la sociedad antioqueña para conformar un bloque sólido cuyos objetivos sean recuperar la confianza institucional, tender puentes y buscar alternativas concertadas que permitan sacar adelante nuestra Universidad de Antioquia”, añadió.

Lea también: Ministerio de Educación ya notificó al rector de la UdeA de su remoción: ¿qué recursos puede presentar? En su intervención, García aludió además a la labor de inspección realizada por el Ministerio de Educación en esa institución, señalando que las directrices enviadas desde esa cartera no se reducirían a un mejora financiera, sino a una “reformulación integral de la administración financiera y resolver las dificultades administrativas y de gobernabilidad que enfrentamos”.

“Mi compromiso con el Gobierno Nacional y fundamentalmente con la comunidad universitaria es lograr en el menor tiempo posible un ajuste institucional que garantice la estabilidad financiera de la institución, que profundice la democracia interna y, en el marco de una transición, que trace las estrategias para orientarla en el futuro inmediato, sin sacrificar la excelencia académica ni los derechos de las y los profesores, de los estudiantes, de los empleados no docentes y de la comunidad universitaria en general”, agregó. Las declaraciones de García se producen pocos días después de que el rector John Jairo Arboleda presentara su carta de renuncia a esa institución, alegando haber recibido presiones para hacer actuaciones indebidas por parte de allegados del Gobierno Nacional. Siga leyendo: “Petro es un gran usurpador que busca vulnerar la autonomía”: gobernador de Antioquia “Yo creo que me cobran sin duda algunas negativas a hacer cosas que a mí no me parecen que se deban hacer”, expresó Arboleda en entrevista con EL COLOMBIANO. “(...) son cosas que uno se guarda porque se las dijeron por allá o se las mandaron a decir, y eso es muy difícil de comprobar”; dijo, para luego aludir a que se trataría de movimientos burocráticos en la Universidad, el Hospital Alma Mater y la Fundación Universidad de Antioquia a los que no habría accedido.