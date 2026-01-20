x

En Envigado, hombre agredió con machete a un policía y lo hirió en la cabeza

El sujeto, por lo que se puede evidenciar en videos de redes sociales, estaba muy alterado y no paraba de amenazar a los vecinos desde el balcón de su casa. Fue reducido con un disparo en su pierna. Conozca más detalles.

    Desde su balcón, este hombre, quien portaba un machete en su mano izquierda, incitaba a los vecinos a que subieran a su casa para enfrentarlos. FOTO captura video de redes sociales.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Hasta tal punto llegó la alteración de un hombre en el barrio San Marcos de Envigado, al sur del Valle de Aburrá, que con un machete agredió a un policía, ocasionándole una herida en su cabeza.

Todo empezó con una llamada de algunos vecinos a la línea 123 de la Policía Metropolitana cerca del mediodía del pasado domingo 18 de enero, quienes señalaron que un hombre, desde el balcón de una vivienda, estaba amenazando a los habitantes del sector mientras portaba un machete.

De inmediato, uniformados se dirigieron al lugar para corroborar la información y aplacar al ciudadano, pero resultó ser una tarea más difícil de lo pensado. De acuerdo con el informe policial, ni el taser eléctrico bastó para detener la alteración de este hombre, por lo que la autoridad se vio obligada a irrumpir en su vivienda.

Fue entonces cuando uno de los policías, al intentar contener la situación, fue agredido por el sujeto, al parecer, con el machete que este llevaba. Rápidamente, el otro uniformado accionó su arma de dotación e hirió en el pie al implicado.

En cuestión de minutos llegó al lugar de los hechos el Cuerpo de Bomberos de Envigado, quienes trasladaron al uniformado herido a la Clínica de la Policía en ese municipio. Por su parte, el hombre que casi ocasiona una tragedia fue llevado al Hospital Manuel Uribe Ángel en esa misma localidad, quien quedó bajo la custodia de las autoridades y deberá responder ante la justicia.

Aún se desconocen las causas exactas de por qué este sujeto se comportaba de tal manera y amenazaba indiscriminadamente a los vecinos del sector; no obstante, versiones preliminares y extraoficiales indican que, al parecer, registra antecedentes de índole psiquiátrico.

