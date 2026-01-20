En Envigado, hombre agredió con machete a un policía y lo hirió en la cabeza

Hasta tal punto llegó la alteración de un hombre en el barrio San Marcos de Envigado, al sur del Valle de Aburrá, que con un machete agredió a un policía, ocasionándole una herida en su cabeza.

Lea más: Este es el conductor borracho que arrolló a dos adultos mayores en Marinilla, Antioquia: lo mandaron a la cárcel

Todo empezó con una llamada de algunos vecinos a la línea 123 de la Policía Metropolitana cerca del mediodía del pasado domingo 18 de enero, quienes señalaron que un hombre, desde el balcón de una vivienda, estaba amenazando a los habitantes del sector mientras portaba un machete.

De inmediato, uniformados se dirigieron al lugar para corroborar la información y aplacar al ciudadano, pero resultó ser una tarea más difícil de lo pensado. De acuerdo con el informe policial, ni el taser eléctrico bastó para detener la alteración de este hombre, por lo que la autoridad se vio obligada a irrumpir en su vivienda.