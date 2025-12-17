¿Qué está pasando en Jardín, Antioquia? Dos homicidios sacudieron al municipio

El municipio de Jardín suele mencionarse en noticias positivas sobre reconocimientos internacionales por ser un apetecido destino turístico, por su belleza arquitectónica, sus atractivos naturales, en fin, pero pocas veces sale como epicentro de hechos violentos. Sin embargo, la paz del pueblo del Suroeste antioqueño se sacudió esta semana por cuenta de dos brutales homicidios que tienen a la población atemorizada.

El primero ocurrió el domingo 14 de diciembre, la víctima fue un joven barbero que trabajaba en un local ubicado sobre la carrera séptima, entre calles 9 y 10, en el sector conocido como El Parqueadero. El joven recibió varios disparos y falleció en el lugar. Y mientras la población todavía estaba consternada por este hecho, este martes 16 de diciembre ocurrió otro homicidio a plena luz del día en vía pública.

La víctima fue Juan Camilo Ramírez Lotero, un reconocido mototaxista conocido como “Chicle”, quien fue acribillado en la vereda El Verdún al interior de su propio vehículo. El hombre de 39 años fue atacado a quemarropa y el cuerpo tenía dos heridas de arma de fuego en su cabeza.

Aunque ambos crímenes están bajo investigación, es necesario tener presente el contexto que vive el otrora tranquilo y pacífico pueblo del Suroeste. Según el reciente informe de Derechos Humanos en el Suroeste presentado por varias organizaciones hace apenas unas semanas, se señala que tanto Jardín como Andes padecen la crisis humanitaria más compleja de toda la región. Detrás de esto hay una crítica confrontación entre ilegales que ha puesto en medio a la población civil.

Según el informe, en la provincia de San Juan (integrada por Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín), existe una avanzada frente Edwin Román Vásquez del Clan del Golfo hacia el fortín que construyó La Terraza – San Pablo en ese enclave cuyo epicentro está entre Andes y Jardín.