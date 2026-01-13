Firma responsable de trabajos en el Hospital Mental de Antioquia está en proceso sancionatorio: Gobernación

Técnicas Constructivas, la empresa responsable de darle el toque final a la modernización del Hospital Mental de Antioquia (HOMO) entró en causales de incumplimiento y está en proceso sancionatorio.

Esta es la misma firma que, junto con IDC, está inmersa en un lío judicial dentro del escándalo de Aguas Vivas, por el cual dos de sus directivos responden ante la justicia por cargos de presunto prevaricato. Estos son José Fernando Rueda y Juan Diego de Jesús Moreno, respectivamente, y debido a que según la Fiscalía de manera irregular, reclamaron el reconocimiento de cerca de 48.000 millones de pesos por la entrega de ese terreno que ya habían escriturado a manera de cesión gratuita a cambio del pago de obligaciones urbanísticas, durante la administración del exalcalde Daniel Quintero en Medellín.

En el caso del Homo, como lo publicó EL COLOMBIANO el pasado 5 de enero en sus ediciones impresa y web, Técnicas Constructivas tiene en vilo las obras en las cuales once empresas pequeñas que actuaron como subcontratistas acometían trabajos de obra blanca pararon labores debido a la mora en los pagos.

Según le dijeron a este diario los perjudicados, a principios de 2025 y tras un cese de actividades, hicieron un acuerdo para retomar labores con la promesa de que les harían los giros de manera directa, y luego de que directivos del Hospital y de la interventoría sirvieran de garantes en varias reuniones. La suma adeudada sumaría entre $1.600 millones y $2.000 millones.

Este diario buscó en su momento la versión del HOMO, pero sus directivos no hablaron. No obstante, como este centro depende de la Gobernación de Antioquia, desde esa instancia aclararon posteriormente cómo ha sido todo este proceso.

Para empezar, dijeron que las obras totales que se vienen haciendo desde 2016 consisten en la construcción de dos edificios, uno de siete pisos y otro de cinco “conformados por áreas de acceso, urgencias, administración, laboratorio, investigación, servicios varios, consulta externa, farmacia y cuatro niveles de hospitalización”.

Inicialmente, hubo tres contratos con la firma IDC Inversiones por $67.400 millones que fueron recibidos a satisfacción. Y en 2023, en la anterior administración departamental, suscribieron otro contrato por 14.046 millones con Técnicas Constructivas, que alcanzó un avance del 90%.

No obstante, “el 10% restante se encuentra en estado de incumplimiento por parte del contratista, hecho que fue advertido por la interventoría y la supervisión de la E.S.E. HOMO en el año 2024”, explicó la Gobernación al indicar que ya inició un proceso administrativo sancionatorio.

El incumplimiento obedece a retrasos en las obras, y al no pago de salarios y prestaciones a los subcontratistas de Técnicas Constructivas.

Igualmente, esa situación llevó a que la supervisión del HOMO y la interventoría de la obra gestionaran un acercamiento entre las partes para hallar una solución, pero “el rol del hospital fue exclusivamente de intermediario durante las reuniones, sin voz ni voto, atendiendo la independencia y autonomía del contratista”, según la Gobernación.

“A través de sus delegados, el Hospital Mental de Antioquia, no suscribió actas, acuerdos y/o documentos de trabajo en los que se autorizara pago directo a los subcontratistas de Técnicas Constructivas S.A.S, no solo por razones jurídicas que impiden realizar acuerdos sin agotar el respectivo procedimiento legal, sino porque las obligaciones adquiridas son de exclusiva responsabilidad del contratista”, añadió.

En el artículo del 5 de enero se menciona la coincidencia de que la representante legal suplente de IDC es Sandra Patricia López Duque, quien también ha tenido cargos en Técnicas Constructivas y en el HOMO; sin embargo, la Gobernación aclaró que ella no hizo parte del equipo de administración del contrato con Técnicas Constructivas.