Estos fueron los cuatro mineros que fallecieron tras una explosión dentro de un socavón en Segovia, Antioquia

Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas las identidades de los cuatro mineros que fallecieron este puente festivo dentro de un socavón de una mina en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño. En este hecho, otros seis trabajadores resultaron afectados producto de la inhalación de gases tóxicos que se originaron tras una explosión.
Las víctimas de estos hechos fueron identificadas como Luis Arnoldo Varela Maldonado, James Yesid Córdoba Flórez, Yilmar Velásquez Rojas y Juan Carlos Balvuenas, todos trabajadores del socavón, quienes fueron los más afectados luego de esta explosión. De acuerdo con los testigos, tres de ellos fallecieron tras esta explosión y el restante murió cuando intentaba rescatarlos.
En contexto: Cuatro mineros fallecieron tras inhalar gases tóxicos en una mina de Antioquia