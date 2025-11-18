Estos fueron los cuatro mineros que fallecieron tras una explosión dentro de un socavón en Segovia, Antioquia

Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas las identidades de los cuatro mineros que fallecieron este puente festivo dentro de un socavón de una mina en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño. En este hecho, otros seis trabajadores resultaron afectados producto de la inhalación de gases tóxicos que se originaron tras una explosión. Las víctimas de estos hechos fueron identificadas como Luis Arnoldo Varela Maldonado, James Yesid Córdoba Flórez, Yilmar Velásquez Rojas y Juan Carlos Balvuenas, todos trabajadores del socavón, quienes fueron los más afectados luego de esta explosión. De acuerdo con los testigos, tres de ellos fallecieron tras esta explosión y el restante murió cuando intentaba rescatarlos. En contexto: Cuatro mineros fallecieron tras inhalar gases tóxicos en una mina de Antioquia

Así lo confirmó Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), quien relató que “entraron tres de ellos, inhalaron los gases y fallecieron. Al ver que no regresaban, uno de los compañeros entró y luego salió mareado. Luego de recuperarse, le hicieron una ventilación, se volvió a meter y falleció por los gases dentro del socavón”.

Organismos de socorro atendiendo la emergencia de la mina en la vereda Las Delicias. FOTO: CORTESÍA

Los cuatro fallecidos tenían entre los 22 y los 28 años y eran residentes de Segovia y municipios cercanos. Las autoridades investigan si los fallecidos ejercían la minería de manera artesanal en esta bocamina.

El personero de Segovia, Hambler Andrés Patiño, aseguró que las otras seis personas lesionadas en esta emergencia fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, de esta localidad, y luego de varias horas de labores médicas todos se encuentran estables. Se espera que en las próximas horas sean dados de alta.

Desde la mesa minera Segovia-Remedios enviaron un mensaje de dolor y condolencias por la muerte de estos cuatro trabajadores en una circunstancia que ya está siendo investigada plenamente por las autoridades competentes, aunque todo se habría tratado de un accidente interno dentro de este socavón. Le puede interesar: Gremios denuncian que la nueva ley minera propone un modelo estatizado en el país “Lamentamos profundamente el fallecimiento de los cuatro mineros en la Mina Las Delicias. Hoy despedimos a cuatro hermanos cuyo trabajo sostuvo el corazón de nuestra comunidad. Enviamos nuestro más profundo abrazo en este doloroso momento a sus familiares y amigos”, indicó el mensaje de esta mesa minera.

Todas las entidades involucradas en este proceso destacaron la pronta atención de los organismos de socorro en esta emergencia, pese a la muerte de los cuatro trabajadores, puesto que la situación hubiera llevado a que la tragedia hubiese sido mayor si este trabajo mancomunado no se materializaba. Así lo dio a entender el personero Patiño, quien aseguró que "estos organismos de rescate, tanto los municipales como los de la mina, estuvieron prestos y de una forma oportuna salieron al paso de la atención de los mineros".