Hallaron más de una tonelada de marihuana, avaluada en $1.000 millones, en camión que cubría ruta Cali-Medellín

Las autoridades inmovilizaron el vehículo y capturaron al conductor. El procedimiento se hizo en la vía Medellín-La Pintada, en jurisdicción del municipio de Caldas.

    El conductor del camión también fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. FOTO Cortesía Policía Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
11 de septiembre de 2025
bookmark

En medio de labores de registro y control en la vía Medellín-La Pintada, en el sector El Remanso, jurisdicción de Caldas, sur del Valle de Aburrá, la Policía de Tránsito y Carreteras hizo una gran incautación en las últimas horas.

De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia, los uniformados pararon un camión que se movilizaba por esta zona y que cubría la ruta Cali-Medellín. Al inspeccionarlo, encontraron que en el vehículo tenían escondidos varios paquetes de marihuana.

En concreto, encontraron más de una tonelada de la sustancia estupefaciente, 1.250 kilos, que están avaluados en alrededor de $1.000 millones, según el coronel. En este procedimiento, la Policía también capturó al conductor del vehículo, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Asimismo, el camión fue inmovilizado y tanto el hombre como los elementos incautados fueron dejados ante autoridad competente para las investigaciones del caso que se abrirá por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El coronel explicó que la marihuana estaba siendo transportada bajo la modalidad de ocultamiento, la cual es ampliamente usada por los traficantes. Cualquier recoveco de un carro particular, una tractomula, la silla de una moto, un bus y hasta una ambulancia han sido las modalidades usadas por los criminales para movilizar drogas por las principales vías del departamento, tratando de evadir los controles de los uniformados.

Con corte a 31 de julio, se tenía el dato de que este 2025 los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia habían descubierto 50 automotores que usaron todo tipo de caletas. Las habilidades para detectar vehículos sospechosos y una que otra llamada de denunciantes anónimos han permitido que los uniformados puedan ubicar estos automotores en los procedimientos que realizan recurrentemente en los principales corredores viales que conectan a Medellín con el resto del país y las zonas costeras de Antioquia.

Las vías La Pintada-Medellín, Medellín-Costa Atlántica o el corredor hacia el Urabá antioqueño son los tramos en los que más automotores, de estos 50, han ubicado los uniformados, teniendo en cuenta lo clave de estos tramos para la conectividad de los criminales.

