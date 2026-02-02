Hombre muere tras incendio provocado presuntamente por su esposa en Medellín

Un hombre de 27 años falleció en Medellín (Colombia) después de resultar gravemente quemado en el incendio de la vivienda donde residía con su esposa, en un hecho que la Policía Metropolitana investiga como presunto homicidio en contexto de violencia intrafamiliar en el oriente de la ciudad.
Según los primeros informes oficiales y el relato de familiares, el suceso se produjo en la madrugada del 31 de enero de 2026, en una casa situada en el barrio La Milagrosa, en la comuna 9 de Medellín. La víctima fue identificada como Alexis Ospina Piedrahita, conductor de aplicación y DJ, que murió horas después en el Hospital San Vicente Fundación a causa de quemaduras de segundo y tercer grado.