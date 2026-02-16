x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Exgerente de televisión pública terminó enredado en trama internacional de narcotráfico, ¿qué ocurrió?

La operación fue ejecutada por la Policía e Interpol en Armenia, Quindío, contra una banda que saca la droga desde Cartagena.

  • El abogado Rubén Darío García Rodríguez fue detenido en Armenia, con fines de extradición. FOTO CORTESÍA DE LA POLICÍA.
    El abogado Rubén Darío García Rodríguez fue detenido en Armenia, con fines de extradición. FOTO CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 10 horas
bookmark

El exgerente de un canal de televisión pública y un contador terminaron pedidos en extradición por la justicia de Estados Unidos, tras resultar implicados en una trama internacional para la exportación de cocaína.

El incidente salió a la luz pública por un trino del director de la Policía, general William Rincón, quien el pasado 12 de febrero anunció una operación conjunta con Interpol.

“Los retenidos serían cabecillas de la organización criminal internacional ‘The Devils’ (‘los Diablos’), estructura dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, afectando la seguridad global y financiando economías ilegales”, afirmó.

Fuentes de la Dijín le contaron a EL COLOMBIANO que la operación se realizó en la ciudad de Armenia, en la Plaza de Bolívar, donde fueron capturados el abogado Rubén Darío García Rodríguez, de 69 años, y el contador público Carlos Alberto Hurtado Giraldo, de 76, quienes están solicitados en extradición por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

La investigación sugiere que García fungía como intermediario con diferentes organizaciones, y que incluso habría participado en la coordinación y negociación de cargamentos de cocaína, presuntamente.

Dichas intermediaciones se habrían realizado en la ciudad de Cartagena, cuya zona portuaria es utilizada por “The Devils” para el despacho de la droga. A ese lugar viajaba el abogado para conversar con los contactos del bajo mundo.

En la base de datos de la judicatura le aparece un antecedente por el delito de peculado por apropiación, desde los años 90, cuando fue gerente del canal público Tele Armenia.

Mientras que el contador Hurtado, apodado “el Panadero”, al parecer administraba las finanzas ilegales que requería la operación transnacional. También tiene antecedentes penales por concierto para delinquir y falsedad en documento público.

“Una vez materializadas las retenciones, se activaron de manera inmediata los protocolos de coordinación internacional con la Oficina Central de Interpol en Washington y la Secretaría General de la entidad, con el fin de dar continuar el proceso de extradición”, indicó la Policía.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Legalizaron capturas de un fiscal y dos policías implicados en supuesta extorsión de $300 millones en Santa Marta

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida