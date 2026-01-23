Presunto coordinador de “La Terraza” fue asesinado en Copacabana, Antioquia, días después de salir de la cárcel

En la noche del pasado miércoles 21 de enero, desde la vereda Sabaneta del municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, una persona llamó a la línea de emergencias 123 e informó que había escuchado disparos en una finca cercana.
De inmediato, uniformados se dirigieron al lugar de los hechos y encontraron en el patio de una finca llamada Villa Marta el cuerpo sin vida de Brayan Holguín Osorno, quien presentaba heridas por arma de fuego. Este hombre era conocido en el bajo mundo como alias El Gordo, quien presuntamente era uno de los coordinadores del grupo delincuencial “La Terraza”, una de las bandas más temidas en todo el Valle de Aburrá y algunos municipios de Antioquia.