¿Antioquia sumará otro senador? 1.500 votos tienen en vilo a Johnnatan Tamayo

Y es que con el 99,56% de las mesas informadas y según la página oficial de la Registraduría, Santiago Barreto aparece con 79.020 votos, mientras que Tamayo le sigue el paso con 77.533, una diferencia exacta de 1.487 votos.

Se trata de Johnnatan Tamayo, candidato al Senado por el Partido Conservador de la facción de “Marianos” , quien de acuerdo con el preconteo le harían falta 1.500 votos para alcanzar y superar a un candidato del departamento del Tolima: Santiago Barreto Triana, también del Partido Conservador.

Cuando ya todo parecía definido respecto a los senadores electos por Antioquia para el Congreso de la República 2026-2030, surgió otra novedad que podría resultar en una curul más para el departamento, pasando de 11 a 12 parlamentarios.

Respecto al tema, la facción Unión Familia se pronunció y sostuvo que en muchos de los casos los votos por Tamayo y los candidatos pertenecientes a este movimiento no estaban siendo registrados, lo que sugiere que podría darse un giro inesperado en los resultados definitivos.

“Hemos recibido mensajes de ciudadanos de distintas regiones que dicen haber votado pero en sus mesas no aparece ningún voto registrado. Vamos a revisar esa información mesa por mesa, para esto le pedimos un último esfuerzo: si usted votó por el equipo de Unión Familia y tiene su certificado electoral, envíelo por favor al número de WhatsApp 3232932002. Si bien eso no nos permite mirar por quién votó, sí podemos verificar que su voto haya sido registrado”, detalló el perfil oficial de Unión Familia en un video publicado en redes sociales.

Por su parte, Johnnatan Tamayo, en un diálogo que sostuvo con el medio Antioquia Amanece, dijo: “Realmente en la votación a Senado nos fue muy bien. El contexto del panorama en Antioquia era muy complejo por las listas de Centro Democrático, Creemos, y ante todo eso igual consideramos que fue una votación muy importante. Ahora bien, creíamos que el Partido Conservador iba a sostener 12 curules en Senado pero se quedó en 10”.

Entre tanto, el candidato nacido en la comuna 5 de Medellín, Castilla, espera que en el escrutinio aparezcan los votos que le hacen falta para ganar su curul y posesionarse como senador el próximo 20 de julio de este año, siendo un representante más para Antioquia y aumentando la bancada paisa que estará en el Congreso de la República durante los siguientes cuatro años, ¿le alcanzará?