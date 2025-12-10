¡También hubo fiesta para ellos! 200 habitantes de calle celebraron su día en Bello

La Alcaldía de Bello conmemoró recientemente el Día del Habitante de Calle con una jornada integral en la que participaron más de 200 personas en situación de calle. La actividad realizada en el barrio Prado, de este municipio, se centró en brindar servicios básicos y acompañamiento institucional a esta población. Por ello, durante la jornada, los asistentes accedieron a aseo personal, barbería, alimentación, asesorías psicosociales y jurídicas, además de actividades comunitarias orientadas a fortalecer su bienestar. Lea también: Salió desde Medellín: Policía incautó 215 kilos de pólvora en Don Matías y Santa Bárbara Además, con esta conmemoración se buscó garantizar una atención continua para esta población y facilitar el acceso a rutas de acompañamiento y orientación para aquellos que quieran dejar esta vida atrás. El evento fue liderado por la Secretaría de Inclusión Social de Bello y contó con el apoyo de la Academia de Belleza ACEP, la distribuidora de Carnes La 55, el almacén Super Mechas, Eventos Dulce Capricho y la organización juvenil Primero Bello. También se articularon la Secretaría de Salud, el programa Sanamente y la empresa Bello Aseo. Lea también: Ya van más de 14.500 viajeros registrados en Biomig en Antioquia en los últimos dos meses: vea dónde registrarse Esta fue la segunda jornada realizada en 2025. En el primer semestre, la Administración Municipal llevó a cabo un primer encuentro en el Coliseo del barrio Manchester. Allí, más de 300 personas en situación de calle recibieron atención y servicios esenciales. “Gracias a este trabajo articulado, brindamos un espacio digno, cercano y humano para quienes más lo necesitan. En Bello cuidamos de todos”, afirmó Jenyfer López Pérez, secretaria de Inclusión Social de Bello.