Ahora tiene un diploma

Claro que no tan buenas como las del grado once, que culminó en 2020 en el mismo colegio. Esa vez sin complicaciones. Llegó el final del año y, con él, los grados. Entre la alegría de ser un bachiller, graduado además con honores, hubo otro obstáculo que no había tenido en cuenta: el diploma que le entregaron “no servía para nada” porque Enoc aún no había regularizado su situación en el país. Eso complicó su ingreso a una universidad, un sueño que ha postergado, pero que está determinado a cumplir.

Y cree que dio un paso contundente anoche, en el Parque Explora, con la ceremonia de grados en la que, al lado de otros 22 jóvenes que viven situaciones como la suya, recibió el diploma de bachiller. Uno que sí tiene validez. Esta fue la primera graduación de adolescentes y jóvenes migrantes y refugiados que terminaron su secundaria entre 2018 y 2021 en Colombia y pudieron recibir un título tras regularizar su estatus migratorio.

Esto es posible para los estudiantes extranjeros gracias al programa Juntos Aprendemos, una iniciativa liderada por el Ministerio de Educación, la Gerencia de Fronteras de la Presidencia, la Secretaría de Educación de Medellín y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

La idea se pensó para responder a la necesidad de Enoc y los nuevos graduados. Y servirá para los más de 550.000 estudiantes originarios de Venezuela que aunque hoy tienen un cupo en instituciones educativas de Colombia, se enfrentaban a barreras para obtener los títulos de bachilleres.