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¿Las garantías de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo se pueden perder? CCI pide acelerar los trabajos

La organización gremial pidió darle prioridad a esa labor a cargo del Invías, para que esa importante conexión vial pueda entrar en funcionamiento.

  • Aspecto de los trabajos en el Túnel del Toyo, en inmediaciones del municipio de Giraldo. FOTO: Julio César Herrera Echeverri
    Aspecto de los trabajos en el Túnel del Toyo, en inmediaciones del municipio de Giraldo. FOTO: Julio César Herrera Echeverri
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en Antioquia elevó su voz de alerta ante los retrasos que tienen en vilo la entrada en funcionamiento del Túnel del Toyo.

Pese a que en el último tramo pendiente las obras avanzan a máxima velocidad, buscando culminar los trabajos antes de fin de año, la instalación de los equipos electromecánicos amenaza con que el complejo no pueda entrar en operación por lo menos hasta 2028.

A raíz de esos plazos lejanos, la CCI advirtió que los costosos equipos, cuyo contrato involucra recursos por $496.344 millones, podrían incluso estar en riesgo de perder sus garantías.

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No obstante, el organismo gremial expresó ver con optimismo la llegada de un nuevo gobierno en el nivel nacional, desde donde se ha manifestado en repetidas ocasiones que garantizar la entrada en funcionamiento del complejo es una de sus prioridades.

Esta no es la primera vez que esta organización alza su voz para pedir que el gobierno central le cumpla a la megaobra.

A finales de mayo pasado, María Consuelo Araujo, presidenta ejecutiva de la CCI a nivel nacional, resaltó durante una visita a la obra que, por su importancia estratégica para el país, habilitar el complejo es una tarea crucial.

“Aquí ya vemos que la obra civil está 100% terminada, lista para la instalación de los equipos electromecánicos”, apuntó Araujo, aludiendo a las obras del primer tramo que ya culminaron la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín antes de tener que hacerse cargo del tramo que dejó tirado el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por su parte, Juan David Pérez Ortiz, director ejecutivo de la Seccional Antioquia de la CCI, apuntó que durante los últimos años la experiencia y las pesquisas de los órganos de control han mostrado que los problemas que enfrenta el megaproyecto no son de obra civil, sino de gestión pública por parte del Gobierno Nacional.

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“El Túnel del Toyo está terminado en un 100% el tramo 1 y en un 80% el tramo 2, nuestra región ha cumplido, nuestros gobernantes han cumplido (...), pero seguimos con el problema de la instalación de los equipos electromecánicos, cuyo proceso aún no se inicia”, puntualizó Pérez.

Un pulso de varios meses

Aunque la preocupación por los retrasos en la instalación de los equipos electromecánicos de El Toyo viene desde el año pasado, la situación se hizo pública en febrero de 2026, cuando tanto desde la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín alertaron que el Instituto Nacional de Vías (Invías) estaba aplazando la tarea sin mayores explicaciones.

Según denunció entonces la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, el Invías aseguraba que para iniciar con esos trabajos – la última tarea que quedó en manos del Gobierno Nacional–, era necesario que se concluyera la ejecución del tramo 2, el mismo que se quedó a la deriva por la renuencia del presidente Gustavo Petro a autorizar su financiación.

“Están diciendo que para poder empezar a instalar los equipos electromecánicos necesitamos terminar los dos contratos del tramo que le correspondía al Invías, que le incumplió a Antioquia y al país. Y es cambiar las reglas del juego y lo estipulado en ese plan de acción”, expresó entonces el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón.

En contraste, tanto el Departamento como el Distrito replicaron que con esas demoras se estaba incumpliendo con los compromisos de un espacio de trabajo coordinado por la Contraloría y que los contratistas a cargo de esa labor bien podían iniciar en el tramo que ya estaba habilitado para optimizar el tiempo.

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En medio de esa controversia, el Invías salió a decir que los equipos no se podían instalar en el túnel principal alegando que en ese tramo había filtraciones que no se habían atendido y que los costosos aparatos estaban en riesgo de dañarse.

Posteriormente, la propia interventoría de las obras aclaró que esas supuestas filtraciones no existían y que no había justificaciones técnicas para aplazar el montaje.

En medio de esa situación, los meses fueron pasando y en julio de este año, la Contraloría General de la República instó a que el montaje arrancara, señalando que el aplazamiento de la instalación solo había logrado crear un desfase de un año entre la culminación de las obras civiles y la entrada en funcionamiento de la conexión vial.

A raíz del cambio de gobierno, se espera que sea una nueva dirección del Invías la que deba apretar el acelerador para que esa instalación de los equipos se haga realidad.

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