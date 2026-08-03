¿Las garantías de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo se pueden perder? CCI pide acelerar los trabajos

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en Antioquia elevó su voz de alerta ante los retrasos que tienen en vilo la entrada en funcionamiento del Túnel del Toyo.
Pese a que en el último tramo pendiente las obras avanzan a máxima velocidad, buscando culminar los trabajos antes de fin de año, la instalación de los equipos electromecánicos amenaza con que el complejo no pueda entrar en operación por lo menos hasta 2028.
A raíz de esos plazos lejanos, la CCI advirtió que los costosos equipos, cuyo contrato involucra recursos por $496.344 millones, podrían incluso estar en riesgo de perder sus garantías.
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No obstante, el organismo gremial expresó ver con optimismo la llegada de un nuevo gobierno en el nivel nacional, desde donde se ha manifestado en repetidas ocasiones que garantizar la entrada en funcionamiento del complejo es una de sus prioridades.
Esta no es la primera vez que esta organización alza su voz para pedir que el gobierno central le cumpla a la megaobra.