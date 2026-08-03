¿Las garantías de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo se pueden perder? CCI pide acelerar los trabajos

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en Antioquia elevó su voz de alerta ante los retrasos que tienen en vilo la entrada en funcionamiento del Túnel del Toyo. Pese a que en el último tramo pendiente las obras avanzan a máxima velocidad, buscando culminar los trabajos antes de fin de año, la instalación de los equipos electromecánicos amenaza con que el complejo no pueda entrar en operación por lo menos hasta 2028. A raíz de esos plazos lejanos, la CCI advirtió que los costosos equipos, cuyo contrato involucra recursos por $496.344 millones, podrían incluso estar en riesgo de perder sus garantías. Le puede interesar: “Es una orden: se debe hacer todo lo necesario para materializar el Toyo”: De la Espriella No obstante, el organismo gremial expresó ver con optimismo la llegada de un nuevo gobierno en el nivel nacional, desde donde se ha manifestado en repetidas ocasiones que garantizar la entrada en funcionamiento del complejo es una de sus prioridades. Esta no es la primera vez que esta organización alza su voz para pedir que el gobierno central le cumpla a la megaobra.

A finales de mayo pasado, María Consuelo Araujo, presidenta ejecutiva de la CCI a nivel nacional, resaltó durante una visita a la obra que, por su importancia estratégica para el país, habilitar el complejo es una tarea crucial. “Aquí ya vemos que la obra civil está 100% terminada, lista para la instalación de los equipos electromecánicos”, apuntó Araujo, aludiendo a las obras del primer tramo que ya culminaron la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín antes de tener que hacerse cargo del tramo que dejó tirado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por su parte, Juan David Pérez Ortiz, director ejecutivo de la Seccional Antioquia de la CCI, apuntó que durante los últimos años la experiencia y las pesquisas de los órganos de control han mostrado que los problemas que enfrenta el megaproyecto no son de obra civil, sino de gestión pública por parte del Gobierno Nacional. Lea también: “Alerta crítica” en obra del Toyo: dura advertencia de Contraloría al Gobierno nacional por su incumplimiento “El Túnel del Toyo está terminado en un 100% el tramo 1 y en un 80% el tramo 2, nuestra región ha cumplido, nuestros gobernantes han cumplido (...), pero seguimos con el problema de la instalación de los equipos electromecánicos, cuyo proceso aún no se inicia”, puntualizó Pérez. Un pulso de varios meses Aunque la preocupación por los retrasos en la instalación de los equipos electromecánicos de El Toyo viene desde el año pasado, la situación se hizo pública en febrero de 2026, cuando tanto desde la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín alertaron que el Instituto Nacional de Vías (Invías) estaba aplazando la tarea sin mayores explicaciones. Según denunció entonces la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, el Invías aseguraba que para iniciar con esos trabajos – la última tarea que quedó en manos del Gobierno Nacional–, era necesario que se concluyera la ejecución del tramo 2, el mismo que se quedó a la deriva por la renuencia del presidente Gustavo Petro a autorizar su financiación.