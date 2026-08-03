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Investigan presunto feminicidio de una joven de 20 años en Aguachica, Cesar

Según testigos, el ataque ocurrió luego de que la víctima rechazara las pretensiones de un hombre que huyó tras dispararle.

  • Las autoridades investigan el presunto feminicidio de Sayuris Nayleth García Asís, una joven de 20 años asesinada en Aguachica, Cesar, y adelantan la búsqueda del hombre señalado de cometer el ataque. FOTO: @jorgecura1070 vía X.
    Las autoridades investigan el presunto feminicidio de Sayuris Nayleth García Asís, una joven de 20 años asesinada en Aguachica, Cesar, y adelantan la búsqueda del hombre señalado de cometer el ataque. FOTO: @jorgecura1070 vía X.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Las autoridades adelantan la investigación por el presunto feminicidio de Sayuris Nayleth García Asís, una joven de 20 años que fue asesinada la noche del sábado en un establecimiento público del municipio de Aguachica, Cesar.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos, la víctima, oriunda de Santa Marta, compartía en el lugar cuando un hombre, quien presuntamente le hacía insinuaciones o pretensiones, le disparó tras recibir una negativa. Después del ataque, el presunto agresor huyó del sitio.

Las personas que se encontraban en el establecimiento auxiliaron a la joven y la trasladaron de inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron su fallecimiento.

El caso ha generado indignación entre los habitantes de Aguachica y reavivó el llamado de las autoridades para fortalecer las acciones contra la violencia basada en género y acelerar la captura del responsable.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, rechazó el crimen y aseguró que, tras conocer lo ocurrido, se comunicó con la alcaldesa del municipio para coordinar acciones con la Policía Nacional que permitan ubicar y capturar al presunto responsable.

”No hay razón alguna para una agresión de esta naturaleza”, manifestó la mandataria, al tiempo que pidió que la investigación avance con rapidez para esclarecer lo sucedido.

Lea aquí: Justicia para Laura Valentina: seis meses después, ordenan capturar a su expareja por presunto feminicidio

Por su parte, la alcaldesa de Aguachica, Greisy Roqueme, expresó su solidaridad con la familia de la joven y exigió una pronta respuesta de las autoridades judiciales.

En un comunicado, la mandataria también hizo un llamado a las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia para que denuncien estos hechos y busquen el apoyo de las instituciones competentes.

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Las autoridades continúan recopilando testimonios y elementos probatorios para establecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero del presunto agresor. Mientras avanza la investigación, el caso es tratado como un presunto feminicidio, cuya tipificación dependerá de los resultados del proceso judicial.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué se sabe del presunto feminicidio de Sayuris Nayleth García Asís en Aguachica, Cesar?
Las autoridades investigan la muerte de Sayuris Nayleth García Asís, una joven de 20 años que fue atacada con arma de fuego en un establecimiento público de Aguachica. El presunto agresor huyó y las autoridades adelantan su búsqueda mientras avanza la investigación.
¿Cuándo un asesinato de una mujer se investiga como feminicidio en Colombia?
¿Qué hacer si una mujer es víctima de violencia o recibe amenazas en Colombia?
Lo más importante es denunciar de inmediato ante la Policía, la Fiscalía o las líneas de atención a víctimas. También es posible solicitar medidas de protección y apoyo institucional para reducir el riesgo y recibir orientación especializada.
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