A contrarreloj y con angustia, extranjeros buscan vuelos para salir de Medellín

A Marco Brusorio no le parece muy buena idea regresar a su patria, Italia. Llegó de Milán hace tres meses y el tiquete de regreso estaba fechado para el 7 de abril. En dos semanas todos sus planes se derrumbaron. Cuando el covid-19 aterrizó en Colombia, él buscó el consulado pero no obtuvo respuesta para saber qué hacer.

En la agencia de Air Europe cambió la fecha de su tiquete, lo adelantó para el 30 de marzo, pero horas después del trámite escuchó por televisión la decisión presidencial de suspender los vuelos internacionales. “Tengo ese pasaje, que ya no podré usar, y no he conseguido otro para volver a cualquier país europeo este fin de semana. Me dicen que trate de ir a Bogotá y conseguirlo allá”.

Marco teme volver a Italia, pues su país ya casi alcanza los 50.000 contagios y superó las 4.000 muertes. Piensa que, por ahora, el panorama pinta mejor en Colombia. Sin embargo, sin poder trabajar y sin dinero para mantenerse mucho tiempo, piensa en quedarse en el aeropuerto hasta encontrar una solución. “Me va a tocar quedarme viviendo en esta terminal hasta hallar una salida, a Medellín no puedo ir porque estarán en cuarentena y eso me limita”, dijo.

Una situación parecida vive Juan Carlos Rosales, quien llegó de Ciudad de México el pasado 15 de marzo sin imaginar que en cinco días, hasta ayer, lo que era un paseo iba a convertirse en un suplicio. El tiquete más barato para regresar cuesta dos millones de pesos. No le alcanza.

“Al salir de México no me advirtieron nada y la cosa no estaba tan grave como ahora. El consulado me dice que debo tratar de resolverlo, porque las medidas pueden ponerme en aprietos con las autoridades y me pueden deportar. Pero tal vez eso es lo que quiero, aunque me sancionen por años, porque no veo otra manera de regresar a mi país”, se lamentó.

Marco, para bajarle tensión a su situación, comparó lo que le está pasando con la película protagonizada por Tom Hanks, La Terminal, y dice que su vida en el aeropuerto de Rionegro, como pinta esta crisis, podría servir para escribir un guión de la segunda parte de la cinta.