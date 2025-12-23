Decreto de emergencia económica: Corte avocará el control judicial una vez termine la vacancia

La Corte Constitucional anunció que ejercerá el control automático de constitucionalidad sobre el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional el día de ayer, pero aclaró que dicho examen se realizará una vez concluya la vacancia judicial.

“Con fundamento en las citadas normas constitucionales y legales y el precedente judicial señalado, la Corte avocará el control judicial del decreto declarativo del estado de emergencia y de los decretos de medidas a cuyo amparo se dicten, una vez se reanude la actividad judicial al vencimiento de la vacancia judicial en curso”.

Este anuncio se dio luego de que los nueve magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Constitucional, tuvieran una reunión durante esta mañana para analizar si se convocaba o no una sala extraordinaria, en medio de su vacancia judicial.

Esta reunión, de última hora, se dio tras el anuncio del decreto de emergencia económica que firmó el presidente Gustavo Petro, junto a todas las carteras ministeriales, la cual, al ser una medida excepcional, amparada por el artículo 215 de la Constitución, le permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis que, según el documento, ya no se puede solucionar con las herramientas normales del Estado.