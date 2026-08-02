La Ruta de las Garzas: el ambicioso proyecto turística para navegar el río Cauca desde La Pintada hasta Santa Fe de Antioquia

Los muelles se distribuirían en distintos puntos del trayecto, entre ellos Fredonia, Venecia y sectores cercanos a municipios del occidente.

De este proyecto, que ya está en el despacho de la dirección del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y que fue presentada al Gobierno Nacional electo, se empezó a hablar hace tres décadas.

La propuesta de hacer navegable el Cauca en Antioquia es planteada por las autoridades del departamento, como la unión y proyección turística del Suroeste y el Occidente. Se trata de aprovechar un río subutilizado para el turismo.

Entérese: El puente de los candados en Antioquia: donde las parejas sellan su amor y tiran las llaves al río

Incluso, en días pasados una comitiva de la Gobernación de Antioquia, así como alcaldes y empresarios, acompañaron a delegados del Viceministerio de Turismo a navegar cerca de 140 kilómetros pasando por 12 municipios del Suroeste y el Occidente que tienen límite en el segundo río más importante del país.

El recorrido se hizo con la Cooperativa de Transporte Turístico por el Río Cauca (Cotraric). El objetivo de este periplo era sustentar el proyecto ante Fontur para construir varios embarcaderos turísticos (muelles náuticos), cada uno con un valor estimado de 3.000 millones de pesos.

Según la Dirección de Turismo, el acuerdo planteado contempla que la Nación aporte la inversión completa en estudios, diseños y en la construcción, una vez sean viabilizados técnicamente. Ya algunos alcaldes realizaron el respectivo trámite ante el Gobierno Nacional, para que la Ruta de las Garzas sea viable y la prioricen para sus municipios.

Un primer avance fue la conformación de un equipo técnico, y el diligenciamiento de formatos y las socializaciones permanentes.

Félix Alfazar González, exalcalde de Frontino y uno de los promotores de la iniciativa. Comenta que, inicialmente, se plantea como una ruta de esparcimiento y conexión entre territorios y, posteriormente, sería una vía permanente de transporte para los habitantes.

“La idea es que el recorrido no se limite a la navegación. La ruta incluiría experiencias asociadas con la historia de los municipios, sus paisajes y sus actividades económicas”, señala González,

Un buen augurio para la materialización de la Ruta de las Garzas es que La Pintada ya avanza en la construcción del malecón. Según el alcalde de La Pintada, Herman Correa, este proyecto será financiado 100 % por el Ministerio de Industria y Comercio y ya cuenta con viabilidad técnica y financiera.

“Vamos a tener un desarrollo turístico. La conectividad nos hace protagonistas para ofrecer productos y servicios que tenemos en la ribera del rio. Nos vamos a convertir en uno de los más importantes del proyecto, pues seríamos el municipio de origen”, explica.