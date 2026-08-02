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La Ruta de las Garzas: el ambicioso proyecto turística para navegar el río Cauca desde La Pintada hasta Santa Fe de Antioquia

La Ruta de las Garzas conecta La Pintada con Santa Fe de Antioquia. Son 7 municipios con sus muelles.

  • La Ruta de las Garzas: el ambicioso proyecto turística para navegar el río Cauca desde La Pintada hasta Santa Fe de Antioquia
  • El malecón de origen de la Ruta de las Garzas, ubicada en La Pintada, ya tiene viabilidad financiera. Foto: cortesía.
    El malecón de origen de la Ruta de las Garzas, ubicada en La Pintada, ya tiene viabilidad financiera. Foto: cortesía.
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 56 minutos
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Los muelles se distribuirían en distintos puntos del trayecto, entre ellos Fredonia, Venecia y sectores cercanos a municipios del occidente.

De este proyecto, que ya está en el despacho de la dirección del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y que fue presentada al Gobierno Nacional electo, se empezó a hablar hace tres décadas.

La propuesta de hacer navegable el Cauca en Antioquia es planteada por las autoridades del departamento, como la unión y proyección turística del Suroeste y el Occidente. Se trata de aprovechar un río subutilizado para el turismo.

Entérese: El puente de los candados en Antioquia: donde las parejas sellan su amor y tiran las llaves al río

Incluso, en días pasados una comitiva de la Gobernación de Antioquia, así como alcaldes y empresarios, acompañaron a delegados del Viceministerio de Turismo a navegar cerca de 140 kilómetros pasando por 12 municipios del Suroeste y el Occidente que tienen límite en el segundo río más importante del país.

El recorrido se hizo con la Cooperativa de Transporte Turístico por el Río Cauca (Cotraric). El objetivo de este periplo era sustentar el proyecto ante Fontur para construir varios embarcaderos turísticos (muelles náuticos), cada uno con un valor estimado de 3.000 millones de pesos.

Según la Dirección de Turismo, el acuerdo planteado contempla que la Nación aporte la inversión completa en estudios, diseños y en la construcción, una vez sean viabilizados técnicamente. Ya algunos alcaldes realizaron el respectivo trámite ante el Gobierno Nacional, para que la Ruta de las Garzas sea viable y la prioricen para sus municipios.

Un primer avance fue la conformación de un equipo técnico, y el diligenciamiento de formatos y las socializaciones permanentes.

Félix Alfazar González, exalcalde de Frontino y uno de los promotores de la iniciativa. Comenta que, inicialmente, se plantea como una ruta de esparcimiento y conexión entre territorios y, posteriormente, sería una vía permanente de transporte para los habitantes.

“La idea es que el recorrido no se limite a la navegación. La ruta incluiría experiencias asociadas con la historia de los municipios, sus paisajes y sus actividades económicas”, señala González,

Un buen augurio para la materialización de la Ruta de las Garzas es que La Pintada ya avanza en la construcción del malecón. Según el alcalde de La Pintada, Herman Correa, este proyecto será financiado 100 % por el Ministerio de Industria y Comercio y ya cuenta con viabilidad técnica y financiera.

“Vamos a tener un desarrollo turístico. La conectividad nos hace protagonistas para ofrecer productos y servicios que tenemos en la ribera del rio. Nos vamos a convertir en uno de los más importantes del proyecto, pues seríamos el municipio de origen”, explica.

El malecón de origen de la Ruta de las Garzas, ubicada en La Pintada, ya tiene viabilidad financiera. Foto: cortesía.
El malecón de origen de la Ruta de las Garzas, ubicada en La Pintada, ya tiene viabilidad financiera. Foto: cortesía.

La primera ruta fue inolvidable

Se podría decir que la comitiva de funcionarios del gobierno central, departamental, alcaldías y empresarios realizaron la primera Ruta de las Garzas, nombre que se tomó por estos animales que son habituales en el Cauca.

El recorrido en lancha inició en el muelle del El Mirador del Cauca, donde los invitados degustaron postres de emprendedores de La Pintada y ritmos de la región. Luego desembarcaron en Cauca Viejo y en el Puente de Bolombolo (Venecia), donde visitaron la antigua Estación del Tren, escucharon la interpretación del porro “Bolombolo” de Lucho Bermúdez y almorzaron en la emblemática finca San Joaquín, habitada en 1926 por el poeta León de Greiff.

Un momento emocionante para los viajeros fue divisar la desembocadura de La Sinifaná, antes de llegar a Anzá, y bajar hasta San Nicolás de Bari (Sopetrán.) Allí visitaron la capilla patrimonial y probaron la mazamorra típica. Después cruzaron a Santa Fe de Antioquia y el emblemático Puente de Occidente.

InfogrÃ¡fico
La Ruta de las Garzas: el ambicioso proyecto turística para navegar el río Cauca desde La Pintada hasta Santa Fe de Antioquia

Según el director de Turismo de Antioquia, Óscar Sánchez, el trayecto podría cubrirse en unas tres horas de navegación, aunque el proyecto fue concebido para realizarse durante dos o tres días, con paradas y una noche intermedia.

“El objetivo es aprovechar la conexión vial que ofrecen las nuevas obras de infraestructura y fortalecer la relación turística entre el Suroeste y el Occidente. La idea es que los visitantes pudieran iniciar el trayecto en cualquiera de los dos sentidos. Desde Santa Fe de Antioquia, el recorrido pasaría por Olaya, con una experiencia asociada a los cultivos de uva; luego continuaría hacia San Nicolás de Bari, en Sopetrán, y Anzá”, afirma.

La propuesta gastronómica también incluye frutas exóticas, tamarindo, mango y otros productos locales. En Anzá, por ejemplo, el recorrido buscará destacar los derivados del mango. En Bolombolo, la torta de pescado seco. En fin, los visitantes encontrarían durante el trayecto la identidad cultural y culinaria de la región.

¿Qué es “La Ruta de las Garzas” y cuáles municipios conecta?
¿Cuánto duraría el recorrido por el río Cauca y cómo está pensado el itinerario?
Aunque el trayecto directo en lancha toma aproximadamente 3 horas de navegación, el proyecto está concebido como una experiencia de 2 a 3 días con pernoctación, donde los turistas realizan paradas para disfrutar de la gastronomía, la historia, la cultura y el paisaje de cada municipio.
¿Qué experiencias culturales y gastronómicas ofrece la Ruta de las Garzas?
Olaya y Santa Fe de Antioquia: Experiencia asociada a viñedos/cultivos de uva, tamarindo, frutas exóticas y cruce por el emblemático Puente de Occidente.
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