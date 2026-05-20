Antioquia cambiará la forma de financiar su desarrollo: así funcionará el nuevo Hub de Innovación Financiera

Antioquia dio un nuevo paso en la búsqueda de mecanismos innovadores para financiar el desarrollo social y económico del territorio con el lanzamiento oficial del Hub de Innovación Financiera para el Desarrollo de Antioquia.
La iniciativa es liderada por Proantioquia y Comfama, con el respaldo del Programa MAS Pago por Resultados y sus socios Fundación Corona, BID Lab y la Cooperación Económica SECO de la Embajada de Suiza en Colombia.
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El nuevo hub busca fortalecer capacidades regionales, articular actores públicos y privados y acelerar el diseño e implementación de esquemas de financiación innovadores basados en resultados medibles para impulsar proyectos estratégicos en Antioquia.
La plataforma nace con el objetivo de movilizar recursos públicos, privados y filantrópicos hacia iniciativas que generen impactos verificables, sostenibles y medibles en el territorio.