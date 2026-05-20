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Antioquia cambiará la forma de financiar su desarrollo: así funcionará el nuevo Hub de Innovación Financiera

Liderado por Proantioquia y Comfama, el hub servirá para movilizar inversión de impacto, fortalecer proyectos sociales estratégicos y promover mecanismos sostenibles de financiación basada en resultados.

  • La iniciativa es liderada por Proantioquia y Comfama, con el respaldo del Programa MAS Pago por Resultados y sus socios Fundación Corona, BID Lab y la Cooperación Económica SECO de la Embajada de Suiza en Colombia. Foto: Cortesía
    La iniciativa es liderada por Proantioquia y Comfama, con el respaldo del Programa MAS Pago por Resultados y sus socios Fundación Corona, BID Lab y la Cooperación Económica SECO de la Embajada de Suiza en Colombia. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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Antioquia dio un nuevo paso en la búsqueda de mecanismos innovadores para financiar el desarrollo social y económico del territorio con el lanzamiento oficial del Hub de Innovación Financiera para el Desarrollo de Antioquia.

La iniciativa es liderada por Proantioquia y Comfama, con el respaldo del Programa MAS Pago por Resultados y sus socios Fundación Corona, BID Lab y la Cooperación Económica SECO de la Embajada de Suiza en Colombia.

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El nuevo hub busca fortalecer capacidades regionales, articular actores públicos y privados y acelerar el diseño e implementación de esquemas de financiación innovadores basados en resultados medibles para impulsar proyectos estratégicos en Antioquia.

La plataforma nace con el objetivo de movilizar recursos públicos, privados y filantrópicos hacia iniciativas que generen impactos verificables, sostenibles y medibles en el territorio.

Hub de Innovación Financiera tendrá gobernanza autónoma y hoja de ruta propia

De acuerdo con las organizaciones promotoras, el hub contará con una hoja de ruta y una gobernanza independiente que permitirá identificar, estructurar y acompañar nuevas iniciativas orientadas al desarrollo regional.

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El propósito es consolidar una capacidad permanente en Antioquia para canalizar inversión de impacto hacia proyectos sociales y económicos prioritarios mediante mecanismos de pago por resultados.

Como parte de la estrategia inicial, se desarrollarán varios proyectos piloto junto a Comfama. El primero estará enfocado en un mecanismo de pago por resultados dirigido al mejoramiento de vivienda y la calidad de vida de hogares en la región de Urabá.

Los impulsores de la iniciativa señalaron que estos pilotos permitirán demostrar cómo este tipo de herramientas financieras ayudan a alinear recursos, capacidades e incentivos alrededor de resultados concretos para las comunidades.

Sector privado, cooperación internacional y filantropía impulsan la estrategia

Durante el lanzamiento, el embajador de Suiza en Colombia, Eric Mayoraz, destacó el alcance regional de la propuesta y la articulación entre distintos sectores.

“Este hub es una señal clara de liderazgo regional y visión de largo plazo. Antioquia demuestra que la colaboración entre sector privado, filantropía, cooperación internacional y sector público puede generar soluciones sostenibles y de alto impacto”, afirmó.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez, aseguró que el departamento cuenta actualmente con las capacidades necesarias para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y efectivos.

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Según explicó, el hub busca conectar capacidades existentes, transformar conversaciones en acciones concretas y movilizar recursos hacia soluciones que generen cambios reales en el territorio.

Antioquia busca consolidarse como referente en innovación financiera

El director ejecutivo de Fundación Corona, Daniel Uribe, señaló que la iniciativa recoge más de una década de aprendizajes en Colombia sobre financiación basada en resultados.

Uribe indicó que el hub representa una apuesta de cambio sistémico para transformar la forma en que se diseñan, financian y evalúan soluciones a retos sociales y económicos.

Además, resaltó que la combinación de capital catalítico, liderazgo territorial y compromiso del sector privado crea una oportunidad para construir un ecosistema donde los recursos se orienten cada vez más hacia resultados verificables, con mayores niveles de efectividad, eficiencia y transparencia.

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Los promotores del proyecto también hicieron un llamado a entidades públicas, empresas, inversionistas, fundaciones y organizaciones sociales para vincularse a esta estrategia regional.

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