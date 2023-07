“Nosotros no tenemos temor, acá no hay angustia como en otras campañas, que sin haber inscrito oficialmente a su candidato, ya ha superado los topes definidos por el Consejo Nacional Electoral para hacer una campaña”, dijo Bedoya en clara puya a su contrincante Torres.

“Yo le debo todo a Itagüí, mi historia, mi familia, mis amigos y este es el momento de devolverle a mi ciudad, todo lo que me ha dado. Soy consciente de que no será un camino fácil, porque hay gente que tiene mucho por perder en la actual administración, pero somos más los que tenemos todo por ganar”, afirmó en otro aparte el hoy candidato.

Al igual que hizo su copartidario Luis Pérez Gutiérrez, Bedoya también se desligó de los rumores que lo atan al petrismo.

“Hay quienes dicen que yo soy el candidato de Petro. A ellos les digo que no, yo no lo conozco, solo lo he visto en televisión. Los que sí son cercanos a Petro son los jefes políticos de Itagüí, pero ellos le mienten a la ciudad, engañan al pueblo”, atacó de nuevo Bedoya.

Aparte de haber sido secretario de Gobierno, Bedoya también fue concejal por dos períodos y presidente de esta corporación en Itagüí.

León Mario Bedoya fue alcalde de Itagüí entre 2016 y 2019. Allí llegó de la mano del —en ese entonces su amigo— congresista Carlos Andrés Trujillo, con una aprobación del 83.06%, y alcanzando una ejecución del 95% del plan de desarrollo. Sin embargo, ambos se distanciaron por agrias diferencias en el manejo político del municipio.