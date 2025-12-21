“Personas secuestradas están en libertad”: Rendón tras la incursión armada en Anorí

Luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciara que miembros del Clan del Golfo estaban intimidando a la comunidad del corregimiento Liberia de Anorí, en donde hubo presencia de hombres armados, este domingo se conoció que hubo respuesta por parte del Gobierno Nacional. Le puede interesar: Zozobra en Anorí por incursión armada del Clan del Golfo. Según Rendón, unidades del Ejército Nacional “hacen presencia en zona rural de Anorí” e informó que “las cuatro personas que fueron secuestradas están en libertad”.

En ese sentido, anunció que tuvo una conversación con el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, en la que le reiteró “la necesidad de consolidar la seguridad en esa zona donde delinquen bandidos de distinta pelambre”.

“Urge ponerlos a correr para que puedan llegar los servicios policiales, de justicia y todas las manifestaciones del Estado que han estado allí ausentes”, añadió el gobernador. Finalmente, Andrés Julián Rendón aseguró que la Gobernación de Antioquia “está lista para concurrir con toda la oferta social e institucional que se requiera”.

Vale recordar que esta incursión aparece tras varios meses de zozobra en Anorí. A finales de octubre pasado, se conoció que en ese municipio por lo menos 322 personas habían huido de sus hogares por culpa de los enfrentamientos entre grupos armados. “Se va a terminar este 2025 y el Ejército aún no llega con sus tropas para recuperar la seguridad de El Charcón de Liberia, el único corregimiento de Anorí. A comienzos de año, tuvimos ocasión de comprometer este esfuerzo bajo la tutela del comandante de la Séptima División ante el alcalde y líderes que clamaban por la presencia de la Fuerza Pública para poner a correr a los bandidos de distinta pelambre que los han azotado y permitir que los ciudadanos retornen a su sitio de origen”, aseguró el gobernante sobre la situación de orden público en esa zona.