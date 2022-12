A raíz del siniestro ocurrido en 2018 y los altos riesgos que reviste la intervención de las unidades 5, 6, 7 y 8, cuyo estado es un enigma para el proyecto , la mayor parte de las empresas del sector asegurador le han venido haciendo el quite a montarse al proyecto.

Y es que según consignó la misma EPM en varios derechos de petición que durante los últimos meses varios congresistas y corporados locales le han formulado, es muy poco lo que se sabe del diagnóstico de esas últimas cuatro unidades de generación.

Pese a que en octubre pasado, el vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM, William Giraldo, se mostró optimista frente a esas unidades faltantes, señalando que allí no hubo la circulación del agua que se produjo en las primeras cuatro unidades, son varios los interrogantes.

En el caso de las unidades 5 y 6, por ejemplo, el diagnóstico entregado por EPM precisaba que no se conocía su estado por debajo de los 271 metros sobre el nivel del mar, debido a que no se estaban efectuando tratamientos sobre las mismas y por lo tanto no era posible inspeccionarlas.

“(..) tampoco es posible determinar con total precisión el estado actual de las obras correspondientes a las unidades de generación 7 y 8, ya que sobre dichas unidades aún persiste un volumen importante de material aluvial alojado con motivo del paso del río Cauca por el sistema de cavernas”, plasmó EPM en un oficio.

A esos interrogantes se suman los riesgos que ha traído la salida abrupta del Consorcio CCC Ituango (CCCI), que tras más de diez años de trabajos ininterrumpidos, que incluyeron la emergencia de 2018, terminó abandonando las obras sin siquiera poder hacer un empalme completo.

Sobre este riesgo, desde hace más de dos años múltiples académicos, expertos y firmas de ingeniería venían llamando la atención sobre el peligro que implicaba un cambio de constructor, sobre todo frente al cronograma de obra del proyecto y perder la trazabilidad de la información.