Judicializan a presunto responsable del asesinato de líder indígena en Huila

La Fiscalía General de la Nación identificó a Jesús David Liz Ramos como uno de los presuntos responsables del homicidio de José David Chávez Yoino, líder y comunero de la Guardia Indígena del Resguardo Nasa Juan de Tama, ocurrido el 12 de noviembre de 2023 en la vereda Antonio Nariño, del municipio de La Plata (Huila).

Siga leyendo: En el Petronio Álvarez de Cali abuchearon otra vez a Daniel Quintero: “fuera, ladrón”

De acuerdo con las investigaciones, días antes del asesinato, Liz Ramos habría atacado con arma de fuego a un familiar del líder indígena, dejándolo herido. Posteriormente, y tras los reclamos de Chávez Yoino por lo ocurrido, el agresor le habría disparado dentro de un salón comunal, causándole la muerte en el lugar.

Las autoridades también vinculan a Liz Ramos con un segundo homicidio ocurrido el 26 de abril de 2009 en el municipio de Páez (Cauca), donde presuntamente agredió con arma cortopunzante a un ciudadano durante un bazar comunitario.

Lea aquí: ¿Más carreta del gobierno? Colombia tiene seis meses de retraso en la presentación de sus compromisos climáticos

Con base en estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos, pero el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.