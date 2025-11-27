Las “dos maldiciones” que rompió Catalina Duque Abréu con sus títulos de Señorita Colombia y Miss Internacional

Si existía una especie de “maldición” sobre las representantes de Antioquia en concursos de belleza, Catalina Duque Abréu ya las rompió todas. La Señorita Colombia 2024, título que le permitió representar al país en Miss Internacional, acaba de ganarse la corona del certamen gracias a su preparación, pero sobre todo a su determinación.
Y es que lo había “decretado”. En una entrevista con EL COLOMBIANO antes de su viaje a Japón –donde se llevó a cabo el concurso–, Catalina aseguró que su objetivo era ganar: “Viajo el 10 de noviembre, el 12 estoy llegando a Japón, el 27 es la gran coronación, o sea, cuando le traiga la cuarta corona a Colombia, y el 2 de diciembre me regreso al país”. Y cumplió, le entregó al país el cuarto triunfo de un certamen cuyo eje es el altruismo y el trabajo social.