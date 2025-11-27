El boom de los carros eléctricos reaviva el pulso por la falta de estaciones de carga en las carreteras de Colombia

La venta de vehículos eléctricos en Colombia atraviesa un momento histórico. Hasta octubre de 2025 se han registrado 14.456 unidades, un incremento del 155% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, mientras el mercado avanza a toda velocidad, la infraestructura de carga crece mucho más lento, lo que plantea desafíos para la masificación de la movilidad eléctrica en el país.
A pesar de los esfuerzos de empresas como Enel, ISA, EPM, Terpel, Klik Energy y otros nuevos actores del sector, la red actual resulta insuficiente para atender la demanda. En total, Colombia cuenta con apenas 330 puntos de carga en las carreteras, concentrados principalmente en los corredores que conectan a Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Santa Marta.
Relacionado: Choque entre Petro y concesiones viales por instalación de electrolineras en carreteras, ¿qué pasó?
Y aunque estas estaciones permiten garantizar los trayectos principales, la cobertura hacia ciudades intermedias y regiones apartadas sigue siendo limitada.