Otra vez Nacional vs. Junior marcado por violencia en las gradas: supuesto hincha del tiburón recibió golpiza en Ditaires

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla jugaron por el liderato del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Ditaires de Itagüí. Allí, el espectáculo en la cancha contrastó con el comportamiento en las gradas marcado por la violencia.

Ante la imposibilidad de jugar en el Atanasio Girardot debido a su próximo uso en un concierto y debido a las negativas de ciudades de otros departamentos de recibir el encuentro entre verdolagas y tiburones, el estadio de Itagüí fue el elegido para albergar el partido entre los dos clubes.

Lea también: Nacional lo buscó con todo, pero Silveira y la mala fortuna firmaron el 1-1 ante Junior; vea los goles

En un juego donde los locales buscaron una victoria que los catapultara en el liderato del cuadrangular y los visitantes terminaron resistiendo un empate que a falta del partido entre América vs. DIM los mantiene en la parte alta del grupo, las gradas se vistieron de fiesta pero también de violencia.