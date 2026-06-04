Fuerte aguacero provocó inundaciones en vías del sur del Valle de Aburrá

Un fuerte aguacero registrado durante la tarde de este jueves 4 de junio provocó inundaciones en varias vías del sur del Valle de Aburrá y obligó a las autoridades a monitorear el comportamiento de las lluvias en diferentes municipios de la subregión.

Según el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), se han registrado acumulados de lluvia de hasta 4 milímetros en Envigado, así como precipitaciones de menor intensidad en Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí y el suroriente de Medellín.

La entidad informó que las lluvias se mantendrían al menos durante media hora más, especialmente en los municipios del sur del área metropolitana.

Minutos antes, el Siata había reportado acumulados de hasta 2 milímetros en Caldas y precipitaciones menores a 1 milímetro en La Estrella, lo que evidenciaba el desplazamiento del sistema de lluvias por diferentes sectores del Valle de Aburrá.

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Las lluvias también generaron inundaciones en algunas vías del sur del Valle de Aburrá, según reportes preliminares conocidos durante la tarde de este jueves.

Las precipitaciones ocurren en el cierre de la temporada de lluvias que ha dejado múltiples emergencias en Antioquia durante las últimas semanas. El pasado miércoles 3 de junio, organismos de gestión del riesgo reportaron emergencias por desbordamientos de quebradas y ríos en municipios como Andes y Turbo, donde decenas de familias resultaron afectadas por inundaciones y pérdidas materiales.

Las lluvias han provocado crecientes súbitas, movimientos en masa y afectaciones a viviendas y vías en distintas zonas del departamento, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para estar atenta a los reportes oficiales y evitar transitar por sectores con riesgo de inundación o deslizamientos.

En el Valle de Aburrá, las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre quebradas y puntos críticos de inundación, debido a que los suelos permanecen saturados tras las constantes precipitaciones registradas desde abril.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni emergencias de gran magnitud asociadas a las lluvias de esta tarde, aunque los organismos de gestión del riesgo recomendaron a los ciudadanos conducir con precaución y evitar transitar por zonas propensas a inundaciones mientras continúan las precipitaciones.

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