Senador Didier Lobo irá a juicio por contrato irregular de $1.492 millones durante su alcaldía

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión formal de acusar y llamar a juicio al senador Didier Lobo Chinchilla, integrante del partido Cambio Radical. El congresista es investigado por presuntas irregularidades cometidas durante su periodo como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar en el año 2012, específicamente por el manejo de un contrato destinado a la alimentación de poblaciones vulnerables durante su mandato.
El centro del caso es el contrato 0340 de 2012, el cual tenía un valor total de $15.295 millones, con el propósito de entregar paquetes nutricionales a niños con desnutrición, madres lactantes y mujeres gestantes del municipio. Sin embargo, la investigación judicial señala que este proyecto fue utilizado para fines ilícitos, calculando un detrimento patrimonial de $1.492 millones de pesos.
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Por estos hechos, la Corte le imputa dos delitos principales, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por el presunto desvío de recursos públicos hacia contratistas específicos.