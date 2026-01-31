Juntos pero no revueltos: pulso del uribismo y Creemos para las elecciones

La lucha por el poder en las próximas elecciones legislativas y presidenciales cerró esta semana en Antioquia con una noticia que tomó a varios por sorpresa. El movimiento del alcalde Federico Gutiérrez, Creemos, selló una alianza con la campaña de Abelardo de la Espriella, reordenando el tablero de la derecha en estos comicios.
Desde ambas orillas la alianza fue vista como un gana-gana, ya que mientras el abogado se hizo a un ancla en Antioquia, uno de los bastiones más importantes para el voto de derecha y centro-derecha; Creemos consiguió el espaldarazo de una figura nacional que prometió darle más visibilidad a sus listas al Congreso.
Además de los múltiples escenarios políticos que se abrieron, la unión puso de relieve el pulso que viene viviéndose en la derecha antioqueña, en la que Creemos y el Centro Democrático se han consolidado como las dos colectividades más fuertes.
En poco más de dos años, ambas fuerzas pasaron de armar una llave que puso alcalde y gobernador, a trazar estrategias independientes que podrían reconfigurar el mapa político para el próximo gobierno.
Para acabar de agregarle picante al asunto, las recientes movidas reavivaron tensiones, tal como quedó en evidencia luego de que el exvicepresidente Francisco Santos le lanzara dardos a Abelardo de la Espriella y de paso a Creemos, en medio de su consternación por las fracturas internas que aquejan al Centro Democrático.
“En Antioquia hay que decirlo sin rodeos: votar por la lista de Fico es desperdiciar el voto. Votar por listas que no pasan el umbral, es regalarle curules a la izquierda de Daniel Quintero”, dijo un Santos provocativo, quien luego fue controvertido por los líderes de Creemos.
“Siempre hemos sido aliados y amigos. Es triste que caigan en este tipo de narrativas. Desde Creemos no solo estamos seguros de que vamos a llegar al Congreso, sino que también esperamos que movimientos y partidos que defienden la democracia lo hagan”, le respondió la concejala Camila Gaviria, presidenta de Creemos.
Otros militantes del Centro Democrático se desmarcaron del tono de Santos, pero admitiendo que entre ambas fuerzas sí hay una carrera por fortalecer su presencia en el legislativo.
“Han tratado de ambientar que este es un enfrentamiento con Creemos y en absoluto, ni más faltaba. No se puede olvidar que nosotros ayudamos a Federico en la candidatura a la presidencia y que luego le ayudamos para que fuera alcalde de Medellín. Lógicamente esto va teniendo unos momentos diferentes y ahora Creemos desde el 2023 hizo su primer ejercicio en las elecciones regionales: 349.000 votos, una muy buena votación. Nosotros obtuvimos 410.000 votos”, expresó por su lado el senador Andrés Guerra Hoyos, señalando ver como algo natural que cada colectividad trace su estrategia.