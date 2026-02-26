Centenario de Rocío Vélez de Piedrahíta: madre, novelista y cronista, una voz clave de la literatura colombiana

Ante todo, Rocío Vélez de Piedrahíta era una madre de familia, un ama de casa que también fue escritora y música, pero quien nunca sintió que era famosa o una escritora popular. “Era una mamá que publicaba libros”, dice su hija Carmen Piedrahíta Vélez quien añade que ella se dio cuenta de que su mamá era escritora cuando llegaba del colegio y la veía –en el pequeño escritorio de la biblioteca de su casa– tecleando en su máquina de escribir, pero se dio cuenta de que era una autora importante tras la publicación del libro Terrateniente (finalista del Premio Nadal de novela en 1978, considerado el premio más antiguo de España reservado a los mejores autores que escriben en español ). Y estamos hablando del legado de Rocío Vélez de Piedrahíta porque este año se celebra el centenario de esta escritora antioqueña nacida en 1926. Su hija aclara que no es el 27 de febrero, tal y como aparece en algunas biografías digitales, sino el 5 de noviembre, según su cédula. Rocío Vélez es uno de los nombres que rescató del olvido la Universidad Eafit cuando años atrás, su editorial, con Claudia Ivonne Giraldo a la cabeza, la incluyó en una colección de Bibliotecas de autor. Ella representaba una de las voces femeninas más importantes de la literatura local y la idea era condensar su obra que estaba dispersa por muchas partes. Le puede interesar: Editorial Angosta cumple 10 años: “Nos mueve una idea colombiana: lo bueno, bonito y barato” Para Juan Luis Mejía Arango, abogado, escritor, académico, exministro de Cultura y exrector de la Universidad Eafit, a la obra de Rocío Vélez le faltaba más reconocimiento y por eso, “por iniciativa de Claudia Ivonne se quería recoger la obra de autores importantísimos antioqueños que no tuvieron mucho eco en las editoriales comerciales y para evitar que esos escritores quedaran en el olvido fue que Claudia propuso esas colecciones, primero con Mario Escobar y luego con Rocío Vélez de Piedrahíta”. Por esto, la familia está profundamente agradecida con la Universidad Eafit, porque no dejaron que la olvidaran, “la valoraron, la tuvieron en cuenta y dejaron que su obra estuviera viva, inclusive cuando estaba bien, ya mayor, pero ella se daba cuenta, le hicieron un homenaje, eso yo lo agradezco mucho”, detalla Carmen.

La herencia literaria de Rocío Vélez de Piedrahíta

Mejía Arango recuerda cómo Rocío Vélez es la continuadora de una saga familiar, “porque ella era nieta de Lucrecio Vélez Barrientos –el escritor del siglo XIX que publicaba bajo el seudónimo de Gaspar Chaverra– es decir, a pesar de que ella tuvo toda una formación clásica tenía esa vena literaria y tuvo la fortuna de que su esposo la apoyaba en eso”. Aquí Carmen es enfática en afirmar que su padre, Ramiro Piedrahíta, respetó y apoyó siempre el trabajo de su madre y en una época machista en la que se daba poca visibilidad a las mujeres, Rocío siempre se sintió apoyada por su marido. “El la motivó y se sentía muy orgulloso de que ella escribiera, incluso fue su primer lector y le corregía la ortografía, sí, mi mamá tenía muy mala ortografía (risas), pero ella decía que lo importante era la idea y la estructura y que la ortografía se corregía después”. Puede leer: ¿Qué ha contado Gisèle Pelicot sobre el caso que la convirtió en símbolo feminista mundial? Rocío Vélez de Piedrahíta fue la primera mujer miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua y la primera mujer antioqueña en lograr esa hazaña. Fue columnista de los periódicos EL COLOMBIANO y El Mundo y colaboradora del Magazín Dominical de El Espectador y también del Suplemento Dominical de EL COLOMBIANO desde 1983 como datan nuestros archivos (la siguiente es la imagen de uno de sus primeros escritos en donde habló de La cultura antioqueña y la pérdida del liderazgo).

Su literatura abarca cuentos como El hombre, la mujer y la vaca y El pacto de las dos Rosas y también las novelas La tercera generación, La cisterna, Terrateniente, Por los caminos del sur, Muellemente tendida en la llanura y Los que se van no vuelven. Otras obras de su autoría son: Entre nos, Literatura en la Colonia: de Rodríguez Freile a Francisco José de Caldas, El sietecueros de Lía, Breve historia de Medellín, Marco Fidel Suárez y Luciano Pulgar y El diálogo y la paz mi perspectiva. Entre esas obras hay varios puntos que destacar. Para Mejía Arango es su interés por la literatura infantil, “por acercar la literatura a las nuevas generaciones, no solamente como escritora, sino como guía, también su participación siempre en el concurso de literatura infantil en Enka y todo eso es una faceta muy importante”. Carmen añade que esa Guía de literatura infantil debería ser una lectura obligatoria en los colegios “porque otra de las características de mi mamá y de sus intereses eran los cuentos infantiles y ese libro es una guía no solo para alumnos, sino también para profesores, para que los niños lean con calidad”.

Estos son los libros que hacen parte de la colección de la Editorial Eafit y que se consiguen en librerías independientes de la ciudad. FOTOS Cortesía

Un carácter muy propio el de Rocío Vélez

Al hablar del estilo de escritura de Rocío Vélez de Piedrahíta convergen varios puntos. “Escribía con mucha ironía, mucho humor, era una persona observadora hasta morir y fue muy defensora de las mujeres y eso lo vine a descubrir hace como siete años, porque ella no hablaba de eso, pero en sus textos habla de las mujeres de la familia, las que trabajan en las casas y tiene unas descripciones muy detalladas de esas cosas que hay detrás de bambalinas, que nadie observa”, cuenta Carmen. Para Esteban Duperly, actual Jefe de la editorial Eafit –que actualmente tiene siete libros de Rocío publicados y que se pueden conseguir en la librería Acentos de la universidad o en las librerías independientes de Medellín–, ella era una gran escritora, supremamente versátil, “a mí su prosa me fascina, es ingeniosa, ligeramente irónica y escribía con mucho humor”. Juan Luis Mejía resalta que, desde el punto de vista literario, era una mujer que no se contentaba con lo escrito hasta ese momento sino que trataba de renovarse y reinventarse, “y por eso uno no puede clasificar en un solo género o un solo estilo sus escritos y además tocó temas importantes como la colonización antioqueña en el Bajo Cauca con Terrateniente, por ejemplo”. Puede leer: El mexicano David Toscana es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 Pero otra faceta que destacan de Rocío Vélez es el haber sido una mujer de paz. Ella fue comisionada en el proceso de paz impulsado por Belisario Betancur entre 1982 y 1986. De ahí nació una de las más recientes publicaciones de la editorial Eafit, el libro El diálogo y la paz, mi perspectiva, que como aclara Dupely no es ni una novela ni un cuento, “sino que son las memorias de ese proceso de paz. El libro apareció por primera vez en 1988 con Tercer Mundo Editores y nosotros lo reeditamos. Es un libro muy valioso que presentamos el año pasado en la Fiesta del Libro para mostrar la autora versátil que era ella y que es un recuento de ese proceso, escrito con su prosa, un libro muy sui generis”.