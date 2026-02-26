Un error en la boletería habría desatado la pelea entre hinchas de Nacional en El Campín

El fútbol en Bogotá volvió a verse empañado por la violencia en las gradas, pero esta vez el conflicto no surgió entre rivales, sino entre seguidores del mismo equipo, que esta vez hicieron las veces de visitante.

Tras los enfrentamientos protagonizados por hinchas de Atlético Nacional en las tribunas del estadio El Campín durante la victoria 2-1 vs. Independiente Santa Fe, el Distrito reveló que un fallo logístico en la asignación de sillas habría detonado la gresca.

Las autoridades iniciaron formalmente las investigaciones para identificar, mediante el sistema de cámaras de reconocimiento facial, a los responsables de iniciar las peleas que obligaron a la intervención policial en las graderías.