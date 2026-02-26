Consejo de Estado anula elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, ordena rehacer proceso

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de única instancia del 26 de febrero de 2026, declaró la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA).
La decisión se produjo tras estudiar las demandas que alegaban tres vicios: expedición irregular, infracción de las normas en que debía fundarse el acto e incumplimiento de requisitos de elegibilidad.
Luego de valorar las pruebas legal y oportunamente incorporadas al expediente, la Sala de Decisión concluyó que sí se configuró el vicio de expedición irregular, con entidad suficiente para afectar la validez del acto de elección.
