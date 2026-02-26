Promesas y choques del segundo debate de la Gran Consulta de Teleantioquia y EL COLOMBIANO

Los cuatro candidatos hombres llegaron casi uniformados con camisa manga largar azul claro, mientras que la única mujer visitó una blusa blanca. Fue la segunda parte del debate de la Gran Consulta por Colombia, organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia en el Auditorio Máximo del Colegio Alemán en Itagüí. Asistieron Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas. La primera frase que expresó cada uno para iniciar con fuerza su participación giraron en torno a no ser “el representante del antipetrismo ni del antiuribismo”, a que “una sociedad solo avanza si hay inversión privada”, a “ser una mujer de manos limpias y de resultados”, al deseo de “ser su protector” y la exaltación al mérito como la “mayor causa que se pueda tener en la vida”. El formato turnaba a cada candidato para sacar un papel de un recipiente con el tema que abordarían, iniciando por quien lo sacaba.El primer tema que sacó el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Oviedo, fue economía.

El candidato del movimiento Con Toda por Colombia recordó que el 55,7 % de los colombianos están en la informliadad, por lo cual dijo que “hay que formalizar la economía apra integrar la informalidad a los beneficios que ofrece el Estado”. Afirmó que no dolarizaría la economía. A su turno, el exalcalde de Bogotá, Peñalosa, recordó que, según él, “1,5 millones de colombianos se han ido del país”, que “la única manera de lograr más riqueza es con condiciones para más inversión no” y que no se pueden “bloquear proyectos como la mina de Quebradona”. Aseguró que no dolirazaría la economía. La senadora del Centro Democrático, Valencia, habló sobre la historia crediticia, de lo cual dijo que es un inconveniente para que “el informal pueda tener acceso al crédito”. También se refirió a la creación de “superfondos” para que los usen las cámaras de comercio y así “la legalidad nunca será más una amenaza”.

El exministro de Defensa, Pinzón, enfatizó en el recorte de la burocracia en el Estado para mejorar la economía y microcréditos para que las personas inicien sus negocios. Entre tanto, el exministro de Hacienda, Cárdenas, propuso darle más capacitación a los empresarios y enalteció “el poder de bajar los impuestos”.

Propuesta de seguridad

El tema que inició hablando Enrique Peñalosa fue el de la seguridad: un tema en el que todos coincidieron en que no iniciarían diálogos o negociaciones de paz con los grupos armados ilegales, como lo ha hecho el Gobierno de Gustavo Petro. El exalcalde de la capital resaltó sus logros contra el microtráfico, en los que intervino la Calle del Bronx y del Cartucho en Bogotá. Sobre esto, manifestó que aunque esas calles estaban ubicadas a pocas cuadras de la Casa de Nariño, “ningún presidente se atrevió a hacerlo”. La senadora Valencia propuse un “Plan Colombia 2.0” y una redada para acabar con los extorsionistas. “Vamos a recoger la droga de las calles de Colombia y a recuperar los parques para los niños”, prometió la precandidata del uribismo. Entre tanto, el exministro Pinzón enfatizó en que los menores de edad son las persona más frágiles para las bandas criminales y propuso jornadas escolares obligatorias con jornadas de deportes, arte y cultura “para evitar que nuestros jóvenes caigan en las drogas”.

Cárdenas prometió que con él de presidente se “acaba la paz total” y anunció el regreso de las fumigaciones y las erradicaciones de los cultivos de uso ilícito. Finalmente, Juan Daniel destacó la necesidad de recuperar el territorio y la de impulsar operaciones con inteligencia militar.

Salud: con más convergencia

El tema que más puntos de coincidencia tuvo en el debate fue la papa caliente del sistema de salud, que actualmente está desfinanciado. Sobre esto, se habló de las últimas muertes de pacientes esperando los medicamentos, caso el de Kevin Acosta (esperando el tratamiento para la hemofilia) y el de Cecilia Quintero (esperando en un dispensario en Cúcuta). “Le pido a ese ministro (Guillermo) Jaramillo que renuncie”, exaltó Juan Carlos Pinzón, mientras que Mauricio Cárdenas denunció que el sistema de salud retrocedió “porque le están entregando la plata a interventores corruptos” y habló de un plan de choque con $30 billones. Para el exdirector del Dane, lo primero que haría es “dejar de buscar culpables” de la crisis y concentrarse en las necesidades de cada paciente. Peñalosa recordó que cuando recibió en Bogotá la Alcaldía de Petro “entregó un sistema de salud desbaratado y con la EPS Capital Salud quebrada”. La aspirante Valencia propuso un plan de choque que incluya la “compra de todos los medicamentos que necesita Colombia” y que la crisis del sector “fue una decisión del Gobierno de destruir”. Ninguno respondió que cambiaría el modelo de las EPS.

Los planes de vivienda

El exministro de Hacienda Cárdenas prometió vivienda propia sin cuota inicial a las familias colombianas. “Viviendas de $150 millones”, para lo cual “el Gobierno pone $50 millones de cuota inicial y la familia saca un crédito y paga $650.000 mensuales de cuota” y que para las madres cabeza de familia, la cuota se bajará a $550.000. Por su parte, Juan Daniel Oviedo dijo que “la vivienda asequible en Colombia no solo es una política social, sino un motor de desarrollo económico” y que para esto actualizará el programa Mi Casa Ya. Conozca: Denuncian presunta “universidad de papel” ligada a socios de la U. San José “Vamos a trabajar en un banco nacional de tierras para que haya suelo barato para poder hacer vivienda de interés social”, afirmó. A su turno, Peñalosa propuso crear un subsidio para los ciudadanos que viven en alquiler, para que con lo mismo que pagan de arriendo, puedan comprar vivienda propia. “Vamos a construir vivienda, yo ya he hecho más de 300.000 viviendas de interés social y vamos a seguir haciéndolo”. complementó. La congresista Valencia dijo que volverá a Mi Casa Ya, pero que también creará un programa llamado “Mi Casa Semilla” para quienes ganen menos de un salario mínimo. “Les vamos a entregar una casa más pequeña, con muros antisísmicos y diseñados por los mejores arquitectos del país”, apuntó. Finalmente, el exjefe de la cartera de Defensa del Gobierno de Juan Manuel Santos prometió crear 1’100.000 viviendas, entre nuevas y con mejoramiento de viviendas en todo el país. “Esto va a acelerar la economía, generar empleos y resolver el problema de la pobreza extrema”, indicó.Así mismo, dijo que creará la beca Miguel Uribe Turbay para que 3.000 jóvenes colombianos de ingresos bajos puedan hacer maestrías en el exterior y vuelvan, como ocurrió en Singapur o Corea del Sur”.

¿Qué le proponen a Antioquia?