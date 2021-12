¿Revocar o no revocar a Quintero? El dilema que se debate en redes sociales

Técnicamente, lo que expidió la Registraduría el pasado 24 de diciembre es un informe técnico en el que explicó las razones de validez o exclusión de cada una de las 383.685 firmas analizadas, así como un resumen del total de apoyos válidos y anulados, causal por causal. Ahora bien, dicho informe fue remitido a los promotores del mecanismo, al alcalde y fue publicado a la ciudadanía en general en la página de la Registraduría. Dentro de los siguientes cinco días hábiles, que es el término que está cursando actualmente, las partes podrán controvertir por escrito dicho informe explicando los fundamentos técnicos de contradicción, o las razones de validez o exclusión de los registros presentados. En plata blanca, estará en discusión la determinación de anular o validar firmas que cumplían o incumplían los requisitos, respectivamente. Estas causales son objetivas, según la normatividad, a saber: si una persona firmó más de una vez; si los datos no son legibles; si la firma tiene datos incompletos, falsos o erróneos; si no corresponde el número de cédula con el nombre; o si el suscrito no hace parte del censo electoral de Medellín. Vencido ese término sin que se presente objeción alguna, se entenderá que el informe es definitivo y será enviado al registrador nacional del Estado Civil. Es decir que ese plazo actual termina este viernes. En caso de existir contradicción al informe técnico, la dirección de Censo Electoral las responderá durante los siguientes 10 días calendario, emitiendo para el efecto un informe técnico definitivo que será enviado a las partes y público para la ciudadanía.