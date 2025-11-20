¿Por qué la representante de Palestina usó un traje de baño completo en Miss Universo?

La participación de una representante de Palestina por primera vez en un Miss Universo ya era toda una novedad. Pero que clasificara entre las 30 semifinalistas en la noche final fue todo un mérito para Nadeen Ayoub, la joven que representó a este territorio, que en los últimos años ha estado en medio de un brutal conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás.

Sus apariciones en los eventos centrales del certamen estuvieron cargados de simbolismos y mensajes que le hacían un guiño a su comunidad, esa autenticidad y empatía, al parecer, le valieron para llegar hasta el top 30 este jueves, cuando se elige a la nueva Miss Universo.

En el Impact Arena de Bangkok, gran parte de los 12 asistentes la ovacionaron cuando se presentó y luego, fue aún más aplaudida cuando clasificó en el primer filtro de semifinalistas.

Cuando llegó el momento en que las 30 candidatas en competencia desfilaron en traje de baño, Ayoub volvió a llamar la atención, pues su traje de baño fue muy diferente al que usaron las otras 29 semifinalistas.