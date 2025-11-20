x

¿Por qué la representante de Palestina usó un traje de baño completo en Miss Universo?

Nadeen Ayoub hizo parte de las 30 semifinalistas con un vestido tipo enterizo blanco. Es la primera vez que Palestina participa en el certamen.

    El momento de la pasarela en traje de baño de Miss Palestina. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
20 de noviembre de 2025
bookmark

La participación de una representante de Palestina por primera vez en un Miss Universo ya era toda una novedad. Pero que clasificara entre las 30 semifinalistas en la noche final fue todo un mérito para Nadeen Ayoub, la joven que representó a este territorio, que en los últimos años ha estado en medio de un brutal conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás.

Lea aquí: "¡Qué cuerpo!": Vanessa Pulgarín brilló en traje de baño durante un desfile previo al Miss Universe en Tailandia

Sus apariciones en los eventos centrales del certamen estuvieron cargados de simbolismos y mensajes que le hacían un guiño a su comunidad, esa autenticidad y empatía, al parecer, le valieron para llegar hasta el top 30 este jueves, cuando se elige a la nueva Miss Universo.

En el Impact Arena de Bangkok, gran parte de los 12 asistentes la ovacionaron cuando se presentó y luego, fue aún más aplaudida cuando clasificó en el primer filtro de semifinalistas.

Cuando llegó el momento en que las 30 candidatas en competencia desfilaron en traje de baño, Ayoub volvió a llamar la atención, pues su traje de baño fue muy diferente al que usaron las otras 29 semifinalistas.

En ese momento, Miss Palestina desfiló con un vestido tipo enterizo blanco con una capa del mismo color y de ese traje resaltaban un par de detalles en color rojo.

Su pasarela, igual de impactante a la de sus compañeras, también tuvo un mensaje cultural, ¿por qué no desfiló en bikini?

Siga leyendo: Presidente de Miss Universe tomó medidas contra directivo que agredió a la representante de México: "No permitiré que ninguna sea humillada"

Y es que en la mayoría de las culturas árabes y por las religiones que profesan, las mujeres no pueden exhibir sus cuerpos, de ahí que no solo la representante de Palestina, sino las de Pakistán o Emiratos Árabes no usaran bikinis en las competencias preliminares.

Miss Palestina, entonces, decidió respetar sus tradiciones, pero dejó claro que también es una mujer empoderada que puede competir en certámenes como Miss Universo.

