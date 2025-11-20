x

Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la U. Nacional

El académico había sido designado en el cargo en junio de 2024. Es el segundo fallo sobre la Rectoría de esa institución.

  • La elección de Leopoldo Múnera como rector de la U. Nacional fue anulada por el Consejo de Estado. FOTO COLPRENSA
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

20 de noviembre de 2025
Tras 18 meses de espera, la Universidad Nacional por fin tuvo este 20 de noviembre claridad sobre qué pasará con su Rectoría y quién fue el legítimo y franco ganador del proceso de elección en 2024. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de única instancia, declaró la nulidad de la resolución de junio del año pasado que designó a Leopoldo Múnera en ese cargo para el período institucional 2024-2027.

Según informó la alta corte, el proceso de elección del rector de esa entidad culminó el 21 de marzo de ese año con la designación de José Ismael Peña. Por esa razón, concluyó que el Consejo Superior Universitario (CSU) aplicó en forma errónea el Código de Procedimiento Administrativo, la cual permite la corrección de irregularidades, pero solo antes de la expedición del acto definitivo con que culmina el trámite de designación del cargo.

Sobre esto, esa corporación explicó que el CSU desconoció la presunción de legalidad que tienen los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede tumbarse únicamente por decisión judicial.

“Los yerros o vicios que se demostraron (...) impactan de manera directa y sustancial la elección del aquí demandado (...), dado que aquella es la génesis del nombramiento (...) y por lo tanto, es procedente concluir que esas circunstancias afectan la legalidad de la designación del señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz”, advierte la providencia.

El fallo se centra en que el CSU no tenía facultades legales para expedir una resolución que tumbara la designación de Peña como rector ni tampoco para expedir una que diera vía libre para que Múnera tomara el cargo en junio de 2024.

InfogrÃ¡fico
Todo lo anterior quiere decir, en términos prácticos, que el proceso para elegir rector había quedado oficialmente finalizado con la designación de José Ismael Peña, por lo cual ya había tomado una decisión electoral que gozaba de presunción de legalidad: es decir, que tenía que asumirse como legal y cumplirse y que solo el juez de lo electoral (el Consejo de Estado) podía desvirtuarla, no el Consejo Superior mediante una resolución.

Por otra parte, la decisión fue enfática en que el CSU tenía que hacer efectivo su cumplimiento y que la comunidad académica debía tener la seguridad de que cumplirán los efectos de esa decisión “sin que de manera arbitraria e intempestiva dejen de ser reconocidos sin ningún tipo de aviso previo o de contar al menos con la posibilidad de oponerse a dicha situación”.

El Consejo de Estado les dio la razón a los demandantes que advirtieron en sus pretensiones que si había dudas sobre el proceso que terminó con la designación de Peña, eso “debió debatirse al interior de los distintos procesos judiciales que se iniciaron en contra del acto de designación allí adoptado (...) y no, so pretexto de la «corrección» de una actuación ya culminada, dejarla sin efecto”.

De hecho, el fallo critica la posición que adoptó ese órgano colegiado incurrió en “la vulneración de determinadas garantías constitucionales y legales” al adoptar un “método de votación que no se corresponde con aquel permitido por los estatutos”, en referencia a que la elección de rector, hasta ahora, no se hace por vía de la consulta a estudiantes, profesores y administrativos.

Sobre el final de sus consideraciones, el alto tribunal expresó que el CSU no podía corregir, retomar ni desconocer “el trámite estatutariamente previsto para elegir al rector de la Universidad Nacional”, en referencia a que al hecho de tumbar la elección de Peña y comenzar un nuevo proceso que terminó con la designación de Múnera. Al haber hecho eso incurrió “en todas las infracciones normativas y la falta de competencia”.

De esta manera, se pone fin a más de un año y medio de litigio judicial que estudiaba, a fin de cuentas, quién era el rector legítimo de la Universidad Nacional. El primer fallo del Consejo, del 4 de septiembre, concluyó que la designación de José Ismael Peña fue legal; mientras que el de este 20 de noviembre determinó que la de Leopoldo Múnera fue ilegal, por lo cual la anuló. En consecuencia, Peña salió victorioso.

EL COLOMBIANO se comunicó con ambos para conocer sus reacciones sobre esta decisión. Peña respondió que estaba estudiando junto a su equipo el fallo con detenimiento para dar declaraciones; entre tanto, Múnera no contestó las llamadas ni los mensajes preguntándole al respecto.

Vale recordar que entre marzo y junio de 2024 esta elección fue toda una novela en la que se metió hasta el presidente Gustavo Petro. El 22 de marzo fue elegido José Ismael Peña por votación en el CSU. Sin embargo, la decisión no cayó bien en un grupo de estudiantes que se hizo sentir porque quien había ganado la consulta no vinculante era Leopoldo Múnera.

Lo que vino fue la negativa del Ministerio de Educación a firmar la posesión de Peña, la renuncia de la representante estudiantil ante el CSU, Sara Jiménez, y que el 7 de junio ese órgano académico tumbara esa elección y eligiera a Múnera. Ambas elecciones fueron demandadas y, a la luz de las decisiones de la justicia, el país sabe que la del profesor Peña es la legítima y la legal.

En la tarde del mismo jueves, la Mesa Constituyente Universitaria divulgó un comunicado en el que rechazó la decisión del Consejo de Estado y la calificó como una actuación que “es violatoria de la autonomía universitaria”. La Mesa sostuvo que el alto tribunal “no debe intervenir en los mecanismos de toma de las decisiones democráticas de la comunidad universitaria” y reiteró que el proceso constituyente seguirá en marcha.

También pidió al Consejo Superior Universitario abstenerse de adoptar determinaciones que, según expresaron, puedan ir “en contra de la autonomía y la democracia universitaria”, y solicitaron convocar una sesión extraordinaria para nombrar un rector o rectora encargada mientras se diseña un nuevo proceso de elección.

“En ejercicio de la autonomía universitaria el proceso constituyente continúa y está más fuerte que nunca”, afirmaron, al tiempo que llamaron a estudiantes, profesores y trabajadores a acompañar la discusión interna y al Gobierno nacional a garantizar que cualquier decisión sobre la rectoría respete los mecanismos definidos por la comunidad académica.

