Decretan medida cautelar al Ministerio de Salud por deudas de la Nueva EPS y Savia a hospitales de Rionegro

La deuda que deben a Rionegro las EPS intervenidas alcanza un total de $278.524 millones. Conozca más detalles.

  Se espera que en los próximos diez días, se dé una respuesta por parte de las Entidades Promotoras de Salud que deben casi $280 millones a los hospitales de Rionegro. FOTO Manuel Saldarriaga.
    Se espera que en los próximos diez días, se dé una respuesta por parte de las Entidades Promotoras de Salud que deben casi $280 millones a los hospitales de Rionegro. FOTO Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Producto de la intercesión de la Personería de Rionegro, y ante la deuda de casi $280 millones que tiene la Nueva Eps y Savia Salud con la red hospitalaria del municipio, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular y decretó medida cautelar en contra del Ministerio de Salud y otras entidades nacionales como MinHacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.

Lea más: La razón por la que MinSalud hizo millonaria inversión en para adquirir dos lanchas ambulancia para Maicao, en La Guajira

La decisión, que quedó consignada en el Auto 08 del 15 de enero de 2026, que corresponde al radicado 05001-23-33-000-2025-01710-00, se ejecutó como respuesta a la demanda que se presentó desde la Personería Delegada para el Ejercicio del Ministerio Público y Atención del Usuario, a razón de la crítica situación que padece el sector salud en esta localidad del Oriente antioqueño.

Si bien el pasivo global se ubica en los $8 billones, con corte a datos de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud de Antioquia informó que la deuda sin saldar por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional (es decir, Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud) era de por lo menos $4,9 billones en el departamento.

Por su parte, la deuda exacta que la Nueva EPS y Savia Salud tienen con la red hospitalaria de Rionegro, conformada por el Hospital San Juan de Dios, San Vicente Fundación, SOMER, IMEDI y otros, alcanza un total de $278.524 millones.

“Tienen ahora los accionados 10 días para presentar un informe proporcional, justo y razonable, en el cual deberán expresar cuáles serán las acciones para mitigar estos riesgos, y esperamos, a través de esta acción popular, lograr la materialización del pago total de la deuda”, dijo Jorge Luis Restrepo, personero municipal de Rionegro.

Entérese: Los embargos de $2,1 billones a Nueva EPS que la tienen pasando aceite para operar

Desde el Tribunal se precisó que, entre más se demoren las entidades involucradas en pagar el monto debido, más se vulneran los derechos de los actores médicos y los pacientes, aumentando la crisis ya existente que podría derivar en la interrupción de la prestación del servicio, e incluso, en el génesis de otras problemáticas mayores que superen la capacidad de cobertura en Rionegro.

Cabe aclarar que esta medida es apenas una primera instancia, y que dependerá de las evaluaciones y acciones que vengan en los próximos días si el caso escala con mayor rigurosidad.

