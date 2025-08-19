x

Desmantelan seis unidades de minería ilegal en los ríos Medellín y Cauca; 4 personas fueron capturadas en Barbosa

Soldados adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército hicieron dos operaciones contra redes de explotación minera ilegal, en Barbosa, La Pintada, Valparaíso y Caramanta.

    Las cuatro personas fueron capturadas en la operación militar de Barbosa, pero otras cinco unidades de minería ilegal fueron intervenidas en el Suroeste. FOTOS Cortesía Cuarta Brigada
El Colombiano
hace 7 horas
Una nueva operación contra la minería ilegal en Antioquia dejó varios elementos incautados y cuatro personas capturadas, según los reportes de las autoridades. Desde la Cuarta Brigada del Ejército informaron en las últimas horas sobre dos intervenciones militares en contra de estos delitos que causan graves daños al medioambiente.

Le puede interesar: Golpe a banda criminal del Suroeste: les ocuparon casas, vehículos y empresas fachada avaluados en $4.000 millones

La primera de ellas estuvo a cargo del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, en coordinación con el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, en las riberas del río Cauca, en jurisdicción de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, en el Suroeste antioqueño. Los soldados que lideraron la operación encontraron cinco unidades dedicadas a la extracción ilícita de oro en estas zonas.

Allí, fueron inutilizadas cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores tipo diésel, una motobomba y un cilindro de gas, entre otros elementos empleados para esta actividad ilegal. Según información del Ejército, con esta intervención se estima una pérdida de más de $100 millones para el grupo de delincuencia común organizada que delinque en la zona y que, con las actividades de minería ilegal, financiaba otras actividades ilícitas.

En el sitio no lograron capturar a ninguna persona, porque los responsables se dieron cuenta de la presencia de las autoridades antes y lograron escapar.

Lea también: Desmantelan redes de minería ilegal que operaban en el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño

Desmantelan seis unidades de minería ilegal en los ríos Medellín y Cauca; 4 personas fueron capturadas en Barbosa

La segunda operación militar estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Combate N.º4 General Pedro Nel Ospina, en la vereda La Cuesta, del municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, encontraron otra unidad minera en la que había un motor, una plataforma metálica, dos motobombas y dos tubos de manguera PVC, elementos que también inutilizaron y que eran empleados para la extracción ilícita.

En esta operación también fueron capturadas cuatro personas en flagrancia, quienes, al parecer, operaban la maquinaria para extraer minerales del río Medellín.

Hasta el momento las autoridades no dieron a conocer las estructuras que estarían detrás de esta explotación ilegal, la cual tiene en Antioquia como principal artífice al Clan del Golfo, con presencia en los territorios en los que se produjo la incautación de estos elementos.

Esta no es la primera vez que se hacen estos operativos en zonas de Barbosa. En febrero de este año, la Policía Metropolitana hizo operativo en el barrio El Porvenir, en la semirruralidad del municipio, hasta donde llegaron las unidades del Grupo de Carabineros. Allí constataron que ya tendrían instalados cinco puntos de explotación minera ilegal en el río Medellín, un problema que históricamente ha sido un calvario en el Bajo Cauca antioqueño, pero que no era visible en el Valle de Aburrá.

En esa ocasión también fueron capturados cuatro hombres, a quienes les incautaron una retroexcavadora, dos motores, siete motobombas y cuatro dragas que estaban funcionando en ese momento con la intención de sacar la mayor cantidad de oro y material de arrastre para luego ser vendido.

Siga leyendo: 14 capturados por minería ilegal en Girardota

