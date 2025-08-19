Golpe a banda criminal del Suroeste: les ocuparon casas, vehículos y empresas fachada avaluados en $4.000 millones

Las autoridades en Antioquia realizaron varios operativos en contra de la estructura delincuencial conocida como “Los Jhonny”, que concentra su injerencia en el Suroeste del departamento con delitos como el tráfico de estupefacientes y las extorsiones. Le puede interesar: Una de cada 5 motos robadas en Medellín terminan en poder del Clan del Golfo Integrantes de la Sijin de la Policía, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la ocupación de 21 bienes muebles, inmuebles y sociedades pertenecientes a este grupo delincuencial, en los municipios de Santa Bárbara y La Pintada, Suroeste, así como en Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, el operativo se desarrolló con previas órdenes judiciales de extinción de dominio sobre estos bienes, entre los cuales están 7 apartamentos y casas; 14 bienes vehículos entre camiones, automóviles y motocicletas; y una sociedad mercantil y dos establecimientos de comercio que eran utilizados como fachadas para los negocios ilícitos.

En total, los 21 bienes ocupados por las autoridades tienen un avalúo aproximado de $4.000 millones y fueron presuntamente adquiridos producto de las rentas ilegales de la estructura delincuencial por tráfico de estupefacientes y extorsión.

El coronel explicó también que uno de los bienes intervenidos es una empresa legalmente constituida, utilizada como fachada para lavar activos en Santa Bárbara y La Pintada. Según la investigación que derivó en los operativos, el grupo delincuencial adquiría los bienes con ingresos ilícitos en diferentes municipios, y ocultaba su procedencia ilegal a través de la constitución de sociedades y comercios formales. De esta forma, presuntamente, lograban blanquear dinero y financiar las actividades criminales en el Suroeste antioqueño. "Este resultado representa un duro golpe a las finanzas criminales del grupo delincuencial "Los Jhonny", al lograr el desfinanciamiento de su estructura mediante la pérdida de activos estratégicos, generar una afectación directa a su capacidad de lavado de activos y propiciar el cierre de los canales de financiamiento destinados a la adquisición de armas, vehículos y otros recursos logísticos para sus actividades ilícitas", indicó el comandante.