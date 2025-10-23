Fin de la polémica: MinTIC quedó al día con el pago que le adeudaba a Teleantioquia

Zanjada quedó la polémica que se generó por la denuncia de Teleantioquia sobre la falta de pago del Ministerio de las TIC, que puso a muchos a hablar sobre supuestas censuras y que, según el Ministerio, se debió a un problema temporal de caja que finalmente se solventó para ponerse al día con el canal público antioqueño. “Desde el canal de los antioqueños informamos que ya fueron recibidos la totalidad de los recursos del Fondo FUTIC vigencia 2025 por parte de @Ministerio_TIC, lo que permitirá que ejecutar y legalizar dichos recursos sin contratiempos”, informó el medio a través de sus redes sociales.

¿Cuál era la deuda de MinTIC con Teleantioquia y por qué se originó?

La polvareda se levantó hace dos semanas, cuando Teleantioquia salió a denunciar ante la opinión pública que, por primera vez en cinco años, estaba padeciendo por retrasos en los giros de recursos por parte del Gobierno Nacional. A pocos días de haber iniciado el último trimestre de este año, el canal regional se encontraba a la espera de un último giro que saldara la totalidad de sus asignaciones ya aprobadas para este año, ese giro era de $3.142 millones pendientes, equivalentes a casi una quinta parte de los montos que espera desde el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). Aseguró entonces el canal público que esa falta de recursos les causaba"un hueco financiero" y los ponía en vilo los cronogramas de varias producciones y varios procesos estratégicos con productoras regionales, que dependen en gran medida de esa entidad departamental para funcionar.

La cifra exacta del desembolso y su destinación