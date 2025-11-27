Un adulto mayor murió en Santo Domingo, Antioquia, tras deslizamiento de tierra

Una nueva víctima mortal deja el invierno en el departamento de Antioquia. Esta vez, en el municipio de Santo Domingo, en la región del Nordeste.
José Raúl Loaiza Gutiérrez, de 66 años, murió sepultado por la montaña que también tiró al piso su vivienda.
El trágico hecho ocurrió en la mañana del martes 25 de noviembre y, tras horas de búsqueda, los bomberos del municipio pudieron dar con el cuerpo sin vida de Loaiza, quien estaba solo en su casa cuando ocurrió el deslizamiento.
Según el informe del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA, y el análisis de los profesionales del Dagran, durante la temporada de menos lluvias (junio a agosto) el tiempo seco fue corto y las lluvias nunca se fueron del todo.