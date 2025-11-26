¡Increíble! La flor más rara del mundo aparece en Indonesia y su descubridor rompe en llanto

En medio de la selva de Sumatra, Indonesia, Septian “Deki” Andrikithat rompió en llanto al ver abrirse, por primera vez en 13 años de búsqueda, una Rafflesia hasseltii, una de las flores más escurridizas del planeta, cuyo hallazgo no solo revela la persistencia de un cazador de flores, sino la fragilidad de una ESPECIE que, como advirtieron los expertos de la Universidad de Oxford, es “vista más por tigres que por personas”.
El registro pertenece a una expedición dirigida por investigadores de Oxford que pasaron días y noches caminando por un territorio difícil, vigilado por tigres y al que solo se accede con permisos especiales. Allí, entre lianas y humedad,el equipo cómo observar la flor parasitaria emergía del cuerpo de su planta huésped tras un proceso que puede tardar hasta nueve meses.
La emoción del momento quedó sintetizada en las palabras del biólogo Chris Thorogood, quien definió la experiencia de ver la apertura de la flor como algo que “fue eléctrico”. El mismo publicó en su cuenta de X el instante decisivo: “¡La encontramos!... Poca gente ha visto esta flor y la vimos abrirse de noche. ¡Fue mágico!”.