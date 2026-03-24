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Operativos contra carreras clandestinas dejan más de 1.700 partes en la vía Las Palmas

Las autoridades de Medellín, Envigado y Rionegro lanzaron una estrategia conjunta para reducir la siniestralidad en esa importante vía que conecta a los valles de Aburrá y San Nicolás.

  • Un agente de tránsito requiriendo a varios motociclistas durante un operativo de control realizado en la avenida Las Palmas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Un agente de tránsito requiriendo a varios motociclistas durante un operativo de control realizado en la avenida Las Palmas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • Operativos contra carreras clandestinas dejan más de 1.700 partes en la vía Las Palmas
El Colombiano
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hace 2 horas
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En una estrategia de largo aliento, las autoridades de tránsito han impuesto más de 1.768 órdenes de comparendo en la Avenida Las Palmas en lo que va de este año.

El resultado aparece en medio de los esfuerzos de los gobiernos tanto de Medellín como de Envigado y Rionegro para restablecer el orden en esa importante vía, que conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás.

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A pesar de no tratarse de un fenómeno nuevo, en meses recientes esa vía se ha visto nuevamente afectada por un auge de las carreras y eventos de deportes a motor clandestinos, generando problemas de orden público y víctimas fatales.

En enero de este año, uno de los casos más graves ocurrió el domingo 18, cuando dos motociclistas colisionaron frontalmente en el kilómetro 3+780, esto en inmediaciones de la vereda Yarumal de Rionegro.

Operativos contra carreras clandestinas dejan más de 1.700 partes en la vía Las Palmas

Se presume que una de las personas implicadas en el siniestro –que dejó un saldo de dos muertos– estaba practicando a plena luz del día maniobras a alta velocidad, no solo poniendo en riesgo su vida, sino la de los demás actores viales.

Según trascendió entonces, el auge de esta actividad se debía en parte a que muchos de los motociclistas implicados estarían haciendo apuestas a través de aplicaciones móviles, que dan premios a los ganadores de hasta $10 millones.

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“Estas vías las cogieron de pistas de carrera. Es una irresponsabilidad absoluta para ellos mismos, para los otros motociclistas, y para las personas que van en la vía, o como peatones, o como ciclistas. ¡Qué necesidad, por Dios! ¡Qué necesidad! Y ahí tiene que haber control”, expresó entonces el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Concesión Túnel Aburrá Oriente, tan solo entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron por lo menos 489 siniestros viales en la variante y la doble calzada Las Palmas, con un saldo de 302 motociclistas lesionados y 12 personas fallecidas.

Buscando restablecer el orden, desde finales de enero pasado las alcaldías de Medellín, Envigado y Rionegro lanzaron una estrategia conjunta, en la que también participan la Concesión Túnel Aburrá Oriente, el Ejército Nacional y la Policía.

Según anticiparon esas entidades, el objetivo era el de reducir los siniestros viales y mejorar el trabajo coordinado entre los diferentes municipios, para evitar que los infractores no tomaran por costumbre pasar de un municipio a otro para escabullirse de la ley.

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Dentro de los operativos que se anunciaron, se destacan controles relámpago, apoyados con radares de velocidad, e inspecciones masivas en la vía, para requerir a los conductores y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales de sus vehículos.

En medio de estos esfuerzos, la Secretaría de Movilidad de Medellín informó que en lo corrido de este año ya se han interpuesto más de 1.062 órdenes de comparendo solamente en jurisdicción del Distrito, 567 contra conductores de carros y 495 a conductores de motocicleta. El Distrito señaló que durante los operativos también se han inmovilizado 205 vehículos.

Entre tanto, las autoridades de Envigado señalaron ya haber interpuesto 706 órdenes de comparendo y haber ordenado 147 inmovilizaciones a vehículos de presuntos infractores. Rionegro señaló por su parte haber realizado 15 operativos de control en lo que va de este año.

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