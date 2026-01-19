x

Esta sería la causa del grave accidente que dejó 2 muertos en variante de Palmas

Dos motos se encontraron de frente en la vía hacia el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. Los vecinos del sector se quejan de las constantes prácticas en estos vehículos.

  • Así quedaron las motos tras el choque de frente de ambos vehículos en la variante a Palmas, en la vereda Yarumal, de Rionegro. Uno de ellos estaría haciendo piques ilegales, de acuerdo con las autoridades. Juan Esteban Orozco Peláez (detalle), de 39 años, fue una de las víctimas. FOTO CORTESÍA
    Así quedaron las motos tras el choque de frente de ambos vehículos en la variante a Palmas, en la vereda Yarumal, de Rionegro. Uno de ellos estaría haciendo piques ilegales, de acuerdo con las autoridades. Juan Esteban Orozco Peláez (detalle), de 39 años, fue una de las víctimas. FOTO CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
A los piques ilegales atribuyen las autoridades el aparatoso accidente que se registró en la variante a las Palmas, en jurisdicción de Rionegro, luego de que dos motos se estrellaran de frente con tal violencia que provocó el incendio de una de ellas y la casi destrucción de la otra. Las dos vidas perdidas en este siniestro ratifican la peligrosidad de estas prácticas que cada vez son más frecuentes en esta vía.

En la recta de este corredor, ubicada en el kilómetro 3+780, en la vereda Yarumal, una Kawasaki ZX 1000 y una Pulsar 200 se encontraron de frente, luego de que una de ellas invadiera el carril contrario. La moto de menor cilindraje terminó calcinada en la mitad del corredor, mientras que la más grande terminó destrozada a un costado de la carretera.

Este impacto cobró la vida de Juan Esteban Orozco Peláez, de 39 años, quien conducía la moto de alto cilindraje en sentido Medellín-Rionegro, y de Santiago Pérez Arroyave, de 21 años, quien se movilizaba en la moto más pequeña en dirección Rionegro-Medellín para ir a su casa en el barrio El Rosario, de Itagüí.

Desde la Alcaldía de Rionegro, oficialmente, manifestaron que “de manera preliminar se analizan posibles conductas de alto riesgo, circulación en sentido contrario o invasión de carril, prácticas que de forma reiterada ponen en peligro la vida propia y la de los demás, especialmente en este corredor vial los domingos en horas de la mañana”.

Entérese: Los peligrosos piques ya no solo son en Las Palmas

Investigadores del caso y testigos del accidente aseguraron que en la moto de más alto cilindraje venían haciendo piques ilegales y, al parecer, mientras se realizaba esta actividad, se produjo el choque entre los vehículos.

Quejas constantes

Este grave accidente fue la “frutilla del postre” de una problemática que se padece en este corredor, de acuerdo con los habitantes. Denuncian que entre jueves y domingo decenas de conductores de motos de alto cilindraje hacen piques, aprovechando las características de este corredor.

“Eso es constante, todo el tiempo en esta vía. En las redes sociales vemos cómo apuestan y ponen los tiempos cuando pasan a toda por acá, arriesgando la vida de ellos y de otros actores viales”, relató un residente de la zona.

Conductores de motos de alto cilindraje, como la que conducía Orozco Peláez, son usadas para recorridos a más de 200 kilómetros por horas, en competencias que convierten esta vía en un circuito improvisado de Moto GP, aunque sin las más mínimas medidas de seguridad.

A través de la aplicación Time Attack, los conductores de motos de alto cilindraje buscan hacer el menor tiempo posible en este corredor, haciendo apuestas que pueden superar los $10 millones.

Le puede interesar: ¡Rápidos y furiosos! Así apuestan en Las Palmas a 200 km/h

Conductores que hacen uso de este corredor indicaron que “muchas veces los motociclistas van con toda a llevarse por delante al que se encuentren, muchas veces a 180 o 200 kilómetros por hora”.

Por el accidentes en el que perdieron la vida estos dos motorizados comenzaron a lloverle críticas a las autoridades. Uno de los que se pronunció fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, teniendo en cuenta que todo el corredor de Las Palmas tiene un tramo que es de su jurisdicción y no está libre de los accidentes por piques.

“De verdad, estas vías las cogieron de pistas de carrera. Es una irresponsabilidad absoluta para ellos mismos, para los otros motociclistas, y para las personas que van en la vía, o como peatones, o como ciclistas. ¡Qué necesidad, por Dios! ¡Qué necesidad! Y ahí tiene que haber control”, dijo.

Y las cifras le dan la razón al mandatario, puesto que durante el 2025 se registraron 11 muertes por accidentes de tránsito en esta variante, en el tramo Chuscalito-Aeropuerto, de acuerdo con las estadísticas de la concesión Túnel Aburrá-Oriente. Este año son las dos primeras víctimas.

Aunque desde esta concesión señalaron que incrementarán operativos en el corredor de la mano de las autoridades de tránsito de Medellín, Envigado y Rionegro, indicaron que la clave es que los ciudadanos respeten las normas de tránsito.

