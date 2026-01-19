Esta sería la causa del grave accidente que dejó 2 muertos en variante de Palmas

A los piques ilegales atribuyen las autoridades el aparatoso accidente que se registró en la variante a las Palmas, en jurisdicción de Rionegro, luego de que dos motos se estrellaran de frente con tal violencia que provocó el incendio de una de ellas y la casi destrucción de la otra. Las dos vidas perdidas en este siniestro ratifican la peligrosidad de estas prácticas que cada vez son más frecuentes en esta vía.
En la recta de este corredor, ubicada en el kilómetro 3+780, en la vereda Yarumal, una Kawasaki ZX 1000 y una Pulsar 200 se encontraron de frente, luego de que una de ellas invadiera el carril contrario. La moto de menor cilindraje terminó calcinada en la mitad del corredor, mientras que la más grande terminó destrozada a un costado de la carretera.