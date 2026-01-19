Impresionante accidente en la variante Las Palmas: dos motos chocaron de frente y una mujer falleció

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió este fin de semana en la variante Las Palmas, dejando un saldo de una persona fallecida y otra herida de acuerdo con los primeros reportes.
El siniestro ocurrió hacia el mediodía del pasado domingo 18 de enero, cuando dos motociclistas colisionaron en hechos que son materia de investigación.
La Concesión Túnel Aburrá Oriente, privado a cargo de ese corredor, precisó que el choque ocurrió en el municipio de Envigado, en el kilómetro 3 + 800 de esa importante vía, cerca del vivero Jardín del Alto.