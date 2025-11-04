Arrancaron las obras para ampliar el Peaje de Amagá: meta es culminarlas en ocho meses

La concesionaria vial Covipacífico, encargada de la construcción y la operación de Pacífico 1, anunció este martes que ya empezó con las obras para ampliar el Peaje de Amagá, uno de los puntos más críticos de movilidad en el Suroeste antioqueño. Según informó la empresa, el hito fue posible luego de recibir un predio que se necesitaba para ampliar este punto. La obra era demandada desde tiempo atrás por la comunidad y los transeúntes de esa importante vía. Le puede interesar: Al peaje de Amagá le harán una ampliación tras el caos del puente festivo pasado Los diseños contemplan la construcción de tres nuevos carriles para los vehículos que circulan en sentido Medellín – Amagá, incluido uno que será exclusivo para aquellos que paguen el peaje con sistema electrónico.

El concesionario añadió que la meta es que los trabajos estén listos en un plazo que no supere los ocho meses y aseguró que en el desarrollo de los mismos no habrá afectaciones en la movilidad ni restricciones viales. “Los trabajos, que ya comenzaron, no afectarán el tráfico actual de la vía ni requerirán cierres viales, por lo que la movilidad del sector continuará con normalidad. Según el acuerdo, las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de ocho meses y responden a solicitudes de la comunidad frente a la necesidad de mejorar la movilidad en el corto plazo”, sostuvo la empresa en un comunicado. Lea también: ¿Quién se hará cargo de los $1,8 billones de vías a la deriva en Antioquia? Entre tanto, el gerente general de Covipacífico, Mauricio Millán Drews, recordó que la ampliación fue posible luego de varios meses de conversaciones con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad que reconoció dicha intervención como una obra adicional.

Pese a su importancia, la compañía recordó que la ampliación es una solución de carácter temporal, mientras se despeja el camino para la continuación de la doble calzada en ese tramo. “Este proyecto es el resultado de una gestión articulada con la ANI y las autoridades locales, en respuesta a una necesidad prioritaria de los usuarios”, expresó el gerente. Siga leyendo: Así quedó el peaje de Amagá con la entrada del túnel en Pacífico 1 Cabe recordar que luego del inicio de las operaciones del tramo entre Camilo C y Titiribí, es decir, la Unidad Funcional 2 de Pacífico 1, se estima que el parque automotor circulante por esta vía llegó a los 10.000 vehículos diarios, volumen que colapsó la capacidad del actual peaje que hay en este corredor.