Colombia pidió apoyo a EE. UU. para capturar a tres criminales de “alto valor”: ¿extraditaría a Chiquito Malo, Pablito e Iván Mordisco?

Durante su reciente encuentro oficial, el presidente Gustavo Petro entregó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una lista con los tres objetivos de alto valor prioritarios para las Fuerzas Militares: alias Iván Mordisco (disidencias de las Farc), ‘Chiquito Malo’ (Clan del Golfo) y ‘Pablito’ (ELN).
El embajador Daniel García-Peña confirmó que estos nombres ya están en poder del mandatario republicano bajo el compromiso de intensificar la cooperación bilateral, especialmente en la vigilancia de la frontera con Venezuela.
Sin embargo, este anuncio generó una fuerte reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó la exclusión de alias Calarcá del listado. “¿Y dónde dejaron a Calarcá? ¿Sigue el Gobierno Petro protegiendo a este sujeto?”, afirmó Rendón.