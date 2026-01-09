Intervención aérea permitió que cerca de 1.600 familias de Ebéjico recuperaran el servicio de acueducto: así fue el operativo

Una operación aérea de alta precisión del helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue clave para transportar insumos vitales destinados a la reparación de los acueductos que abastecen a cerca de 1.600 familias del municipio de Ebéjico, en el occidente antioqueño, quienes se vieron afectadas por un deslizamiento de tierra ocurrido meses atrás.

La misión se desarrolló en el sector Pico de Águila, una zona de difícil acceso donde las condiciones del terreno impiden el ingreso de maquinaria y materiales por vía terrestre. Ante este panorama, el Comando Aéreo de Combate No. 5 (Cacom 5) desplegó una operación de carga externa para garantizar la continuidad de las obras en los acueductos Multiveredal y El Brasil, fundamentales para el suministro de agua potable en la región.

Durante dos días de operación, una aeronave UH-60 Black Hawk transportó un total de 18 toneladas de insumos esenciales, utilizando técnicas especializadas de inserción mediante eslingas y mallas. En la maniobra participaron 15 tripulantes con amplia experiencia en este tipo de operaciones, lo que permitió ejecutar el traslado de manera segura y eficiente a pesar de los fuertes vientos y las altas temperaturas.

“Se requirió de este tipo de aeronaves debido al difícil acceso terrestre que se tiene en esta zona para el transporte de este material. Estas operaciones son de bastante complejidad, se requiere de muchísimo personal, tanto en vuelo como en tierra, ya que se estaba haciendo la operación en un área muy compleja, con bastante altitud. Lo que restringe mucho las capacidades de la aeronave”, expresó el Mayor Harold Cano Echeverry, piloto del helicóptero UH-60.

La operación exigió una planeación detallada que incluyó análisis de pesos, evaluación del entorno y coordinación con el Ejército Nacional para garantizar la seguridad en tierra y la estricta aplicación de los procedimientos operacionales.

“Se dispuso de un personal de rescatistas también en el área para la inserción de un maestro especializado en el ingreso de carga y de un ayudante, donde no se podía llegar de ningún otro modo si no es por la inserción en grúa desde un helicóptero UH-60. Posterior, este personal en tierra recibió la carga que se estaba transportando mediante inserción por eslingas y mallas en este mismo punto”, concluyó el Mayor.

El Comando Aéreo de Combate No. 5 es una unidad emblemática de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, reconocida por su capacidad operacional y por ser la sede de los helicópteros Black Hawk. Recientemente, el comando renovó comandante. El Cacom 5 recibió al Brigadier General Luis Miguel Díaz Ríos como nuevo Comandante de esta unidad estratégica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.