¿Quiénes son los 19 cabecillas que busca la Operación Cazador en Antioquia?

El gobernador Andrés Julián Rendón anunció la creación de la Operación Cazador Antioquia (OCA), un grupo élite que buscará localizar, capturar y judicializar a 19 objetivos de alto valor pertenecientes al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y la estructura delincuencial El Mesa, poniéndole nombre y rostro a quienes considera los principales responsables de la violencia que afecta al departamento. La propuesta contempla integrar capacidades del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación en una sola estrategia para concentrar inteligencia, investigación judicial y operaciones militares contra quienes lideran esas organizaciones. Según explicó el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, el modelo combinaría labores preventivas y de control territorial con unidades de inteligencia y policía judicial que trabajarían directamente con fiscales para obtener órdenes de captura, allanamientos, interceptaciones y demás herramientas judiciales. “Todo el componente de inteligencia permitirá identificar cómo se mueven estos cabecillas, dónde están y convertir esa información en operaciones contundentes”, explicó el funcionario. Sobre esta noticia: Esta es la lista de cabecillas de Medellín a los que la Fiscalía les revocó la suspensión de capturas

De las disidencias de las Farc

En el cartel aparecen siete integrantes del Estado Mayor de los bloques y frentes. El principal es Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, uno de los máximos comandantes de la organización, capturado por el Ejército en 2024 cuando se movilizaba en una caravana de la UNP, pero que posteriormente recuperó la libertad dentro de los procesos de la política de Paz Total del gobierno Petro. También figura Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo” o “Alejandro”, cabecilla del Frente 36, señalado como principal responsable del ataque de 2025 contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, en el que murieron 13 policías y 4 resultaron heridos. Está también Néider Yesid López Urrego, alias “Primo Gay”, señalado de ordenar extorsiones, ataques contra la Fuerza Pública y el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño. Sería uno de los máximos cabecillas del Frente 36, que mantiene asediada a la población de Briceño, Yarumal y municipios cercanos. Luis Antonio Montoya Muriel, alias “John Fiera”, jefe del Frente 4, es señalado por las autoridades como responsable de la reciente masacre de cuatro personas de una misma finca en Remedios. De ese mismo hecho también aparece como objetivo Camila Andrea Palacios Berrío, alias “Samantha” o “Enfermera”, comunicadora del Frente 4 encargada de producir y difundir los mensajes, fotos y videos del grupo. Completan la lista de las disidencias Dubian Alirio Berrío, alias “Diomer” o “Dientón”, cabecilla del Frente 18 y uno de los últimos jefes que quedan de esa estructura tras una seguidilla de capturas y bajas que la debilitó, y Luis Daniel Terán Baldovino, alias “Chuzo”, integrante del Frente 4. Por varios de ellos, la Gobernación ofrece recompensas de entre 200 y 300 millones de pesos.

Cartel de los más buscados de la Operación Cazador Antioquia (OCA). Foto: cortesía.

Del clan del Golfo

En el cartel también aparece el máximo jefe del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, sobre quien Estados Unidos mantiene una orden de extradición y ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares. Sería el líder de la estructura tras la captura de alias Otoniel en 2021. Lo acompaña Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias “Soldado”, señalado de participar en el atentado en el que murieron dos soldados en Antioquia y de ser el máximo cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, con injerencia en el Occidente. También figura Ramiro de Jesús Henao, alias “Simón” o “Fantasma”, heredero de alias “Terror”, cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná y responsable, según las autoridades, de controlar las finanzas criminales entre el Oriente y el Magdalena Medio; es buscado por homicidio, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, entre otros delitos. Completan el grupo Elkin Omaña Ramírez, alias “Elkin”, y alias “Hugo” o ‘Vinagre’, cabecilla de la subestructura Oliverio Isaza Gómez. Entérese: Cabecillas de ‘Los Pepes’ anuncian intención de someterse a la justicia tras ultimátum de De la Espriella

Del ELN

La lista incluye cuatro integrantes del ELN. Entre ellos, Duván Chavarría Yarce, alias “Matías” o “Pantera”, jefe de la compañía Héroes de Tarazá, señalado de liderar ataques contra militares y policías en el Norte antioqueño. También aparece Luisa Fernanda Roldán Agudelo, alias “Verónica”, cabecilla del frente Capitán Mauricio, en el Nordeste. La lista femenina continúa con Ofelia de Jesús Angulo Cabezas, alias “La Negra”, cabecilla del frente Compañero Tomás. Y cierra Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias “Nelson” o “Calvo”, cabecilla del frente Darío Ramírez.

El representante de El Mesa

El único integrante priorizado del grupo delincuencial El Mesa es Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “El Montañero”, señalado cabecilla de esa estructura con presencia en el Norte del Valle de Aburrá, el Oriente antioqueño y Bogotá. Junto a Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias “Vallejo”, fue uno de los fundadores del grupo, originario de Bello y considerado hoy una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Ha estado cuatro veces en la cárcel por sentencias de homicidio, concierto para delinquir, hurto, cohecho, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Aun así, siempre se las ha arreglado para volver a la calle sin pagar las penas completas. Su nombre llamó la atención porque participó en la Mesa de Paz Urbana impulsada por el Gobierno Nacional desde la cárcel de Itagüí, donde fue nombrado vocero de paz, lo que suspendió una orden de captura inminente en su contra por un asesinato cometido dentro de una cárcel de máxima seguridad.

¿Cómo funcionará la Operación Cazador?

La propuesta plantea crear equipos mixtos conformados por comandos especializados del Ejército y la Policía, apoyados por unidades de inteligencia y fiscales dedicados exclusivamente a estos objetivos. Según el secretario Martínez, el propósito es que toda la capacidad operativa se concentre sobre este número reducido de cabecillas para afectar directamente la estructura de mando de los grupos ilegales. La Gobernación también anunció que asumirá parte del apoyo logístico necesario para las operaciones, incluyendo recursos para combustible, alojamiento, alimentación, inteligencia y pago de recompensas. Martínez aseguró que el departamento destinó recientemente 1.600 millones de pesos para el pago de recompensas, ante lo que calificó como una disminución de recursos nacionales para ese propósito.

Aunque la Operación Cazador Antioquia fue presentada por la Gobernación, su ejecución dependería de la articulación con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, pues las capturas, judicializaciones y operaciones militares corresponden a entidades del orden nacional. El gobernador presentó además el plan como una propuesta para el próximo presidente, Abelardo de la Espriella: ”Ojalá el gobierno del presidente Abelardo nos ayude a mantener la esperanza a tope con una manifestación tan sencilla como esa. Cero diálogos y cero negociaciones con los criminales. Con ellos no hay que dialogar, solo someterlos. El único con quien debe hablar un bandido es con el fiscal que investiga el caso”, afirmó el mandatario. Para la administración departamental, concentrar esfuerzos sobre estos 19 cabecillas permitiría debilitar las estructuras que hoy disputan el control territorial en regiones como el Nordeste, el Bajo Cauca, el Norte, el Occidente, el Magdalena Medio y el Valle de Aburrá, donde confluyen economías ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Lea más: ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Tom’: estos son los 23 cabecillas del ‘Tarimazo’ de Petro a los que la Fiscalía les levantó órdenes de captura Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas