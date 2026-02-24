Cepeda responde a denuncia de gente con camisetas de disidencias en evento de campaña: “no los invitamos”

En momentos en los que se acentúa la polémica por la mención del hoy candidato presidencial Iván Cepeda en los computadores de las extintas Farc, ayer se conocieron controvertidas imágenes en las que hombres con camisetas alusivas a las disidencias de ese grupo guerrillero hacen presencia en uno de sus eventos de campaña en el municipio de Tumaco, Nariño.
El hecho ocurrió el lunes durante un acto de campaña del candidato del Pacto Histórico en la plaza principal del que es considerado el segundo puerto más relevante del Pacífico colombiano. En medio de los actos proselitistas, no dejó de llamar la atención la presencia de personas portando camisetas blancas que en su espaldar tenían el mensaje “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.