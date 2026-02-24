“Yo aspiro a que la consulta saque 5 millones de votos”: candidato Hernán Cadavid

Uno de los alfiles más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez es el abogado Hernán Cadavid, quien ha ocupado distintos roles en el Centro Democrático junto al líder de esa colectividad. Después de haber sido un destacado representante a la Cámara, dio el salto como el primer antioqueño dentro de los 25 nombres de la lista cerrada del uribismo.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Cadavid lanzó duras críticas al Gobierno por la crisis en salud y aseguró que la colectividad atraviesa un momento distinto frente a la campaña de hace cuatro años. Reveló que la meta es que la consulta en la que participa Paloma Valencia supere los cinco millones de votos.